Japonya'da bir şirket, robotlar için "İnsansı Robot Ambulansı" geliştirdi. Tıpkı gerçek ambulanslar gibi arızalanan robotlara anında müdahale edebilecek.

İnsansı robotların günlük yaşamımıza ve iş gücüne katılımı arttıkça, bu karmaşık makinelerin arızalanması durumunda yaşanacak aksaklıklar yeni çözüm arayışlarını beraberinde getiriyor.

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Japonya merkezli GMO Internet Group bünyesindeki GMO AI & Robotics Trading (GMO AIR), Tokyo sokaklarında insansı robotlara yönelik özel bir teknik destek aracı hizmete soktu. Şirket tarafından ilk "insansı robot ambulansı" olarak nitelendirilen bu bakım aracı, arızalanan robotlara anında yerinde müdahale etmek üzere tasarlandı.

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Karşınızda insansı robot ambulansı

Araç, tıpkı insan acil servis araçlarında olduğu gibi döner flaşörlere ve acil durum konseptine uygun bir dış tasarıma sahip. Tokyo merkezli GLAMOROUS firmasından tasarımcı Yasumichi Morita tarafından dünyadaki acil servis araçları incelenerek modellenen aracın tavanında mor renkli ışık barları ve gövdesinde "İnsansı Robot Ambulansı" ibaresi yer alıyor.

Araç içerisinde arıza tespiti yapabilen diyagnostik ekipmanlar, yedek parçalar, tamir aletleri ve uzman mühendisler hazır bulunuyor. Saha ekipleri olay yerine vardığında robotu yol kenarında ya da çalıştığı alanda onarmayı hedefliyor.

Yol kenarında veya görev alanında anında onarılması mümkün olmayan arızalar için ise oldukça pratik bir çözüm geliştirilmiş. Ambulans içerisinde, arızalanan birimin yerine anında geçip işini devralabilecek hazır bir yedek insansı robot taşınıyor. Böylece robotun hizmet verdiği tesisteki iş akışı durmaksızın devam edebiliyor. Çalışamaz hâldeki arızalı robot ise aracın arkasına yüklenerek GMO'nun Tokyo'nun Shibuya semtinde bulunan robot tamir merkezine geri taşınıyor. Şirketin CEO'su Tomohiro Uchida, daha önce hasar gören robotların tamir için uzak servislere gönderilmesi nedeniyle hizmet aksamaları yaşandığını, bu tecrübeden ders çıkararak yedek robot sağlama fikrini geliştirdiklerini vurguluyor.

İnternet altyapısı, alan adı ve hosting gibi alanlarda faaliyet gösteren ana şirket GMO Group'un aksine, robotiğe odaklanan GMO AIR birimi kendisi robot üretmiyor. Şirket; Unitree ve diğer üreticilerin ürettiği donanımları satıp, bu makinelerin etrafında bakım, işletim ve teknik servis çözümleri sunuyor. Şu an için şirketin Tokyo'daki genel merkezinde konuşlandırılmış yalnızca tek bir robot ambulansı bulunuyor. Bu servis, şehirdeki her arızalı robota müdahale etmeyecek; yalnızca GMO AIR tarafından sahaya sürülen ve dağıtımı yapılan insansı robotları kapsayacak.