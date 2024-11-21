Caviar, "Oracle" ismini verdiği dünyanın ilk özel yapım Apple Vision Pro'sunu tanıttı. 24 karat altınla kaplı bu cihazın fiyatı kalbinizi ağrıtabilir.

Apple’ın yılın başlarında piyasaya sürdüğü karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, 3500 dolarlık fiyatıyla hâlihazırda çok küçük bir kitleye hitap eden gerçekten “pahalı” bir üründü. Ancak şimdi çok daha pahalı bir versiyonu çıktı.

Öyle ki teknolojik cihazları çok daha lüks ve pahalı hâle getirmesiyle bildiğimiz Caviar, dünyanın ilk özel yapım Vision Pro’sunu tanıttı. Cihaza “Oracle” ismi verildi. Fiyatı ise kalbinizi ağrıtacak cinsten.

24 karat altınla kaplı Oracle, 26 bin 700 dolara satılıyor

Bu özel Vision Pro versiyonu, son teknoloji karma gerçeklik sistemini ultra lüks malzemeler ve eşi benzeri pek görülmeyen bir işçilikle birleştiriyor. Oracle’da, elektrokaplama yöntemiyle 24 karat altınla süslenmiş bir çerçeveye sahip.

Altın dışında gümüş ve doğal deri malzemelerin de kullanıldığını görüyoruz. Baş kısmında bulunan yastık siyah deriden yapılmış. Ayrıca ses ve ışık taraflarında da deri kullanıldığı belirtilmiş. Şirket, cihazda kullanılan derinin doğal dokuyu koruyan özel tekniklerle işlendiğini, bu şekilde de hem dayanıklılık hem de lüksün sağlandığını ifade ediyor.

Oracle, bu kadar lüks bir cihaz olması nedeniyle sınırlı sayıda üretilen bir ürün olarak karşımıza çıkacak. Toplamda sadece 49 adetinin satılacağı söyleniyor. Her birinde model adı ve seri numarası kazınmış şekilde gelecek. Burada da 24 karat altınla kaplama kullanılacak.

Oracle’ın başlangıç fiyatı 26.700 dolardan başlıyor (921 bin 347 TL). 1 TB’lık versiyonda ise fiyat 29.560 dolara (1 milyon 20 bin 300 TL) kadar çıkıyor.