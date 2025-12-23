Tümü Webekno
Dünyanın İlk "Uzay Kazası" Sigortası Duyuruldu: Peki Bizim İçin Ne Anlam İfade Ediyor?

Uzaya yönelik girişimlerde yaşanacak kazaları sigortalayan yeni dünyanın ilk uzay kazası sigortası duyuruldu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Uzay giderek kalabalıklaşıyor ve Dünya yörüngesinde dolaşan görünmez tehditler uydu operasyonları için de büyük bir risk oluşturuyor. Milimetreden küçük uzay çöpü parçaları, saniyede kilometrelerce hızla hareket ederek âdeta bir mermi gibi uydulara çarpabiliyor. Bugüne kadar bu risk ya çok pahalı sigortalarla karşılanıyor ya da tamamen kaderine bırakılıyordu.

İşte bu noktada, Kaliforniya merkezli Arkisys ile Londra merkezli Odin Space güçlerini birleştirerek dünyada bir ilke imza attı. İki şirket, uzay çöpü çarpışmalarına özel ilk sigorta sistemini hayata geçirmek için stratejik bir ortaklık kurdu.

Uzayda yaşanan "uzay çöpü" kaynaklı kazalar tespit edilebilecek

2

Bu yeni modelin kalbinde Odin Space’in geliştirdiği “kara kutu” benzeri nano sensörler yer alıyor. Arkisys’in “Cutter” adlı uzay aracına entegre edilecek bu sensörler, olası bir çarpışmanın zamanını ve yerini hassas biçimde kaydederek adli kanıt sunuyor. Böylece sigorta şirketleri, hasarın gerçekten uzay çöpünden kaynaklandığını net şekilde doğrulayabiliyor.

Bu teknolojik doğrulama sayesinde sigorta primleri de ciddi biçimde düşüyor. Odin Space CEO’su James New’e göre yeni sistem, geleneksel poliçelere kıyasla 100 kata kadar daha ucuz sigorta imkânı sunuyor. Bu da özellikle yeni uzay girişimleri için maddi anlamda çok daha güvenli bir çalışma alanı demek.

Odin Space, teknolojisini 2023 yılında SpaceX’in Transporter-8 göreviyle yörüngede başarıyla test etmişti. 3 milyon dolarlık yatırımın ardından şirket, uzay çöplerini yönetilebilir ve şeffaf bir risk hâline getirmeyi hedefliyor.

