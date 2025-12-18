Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Giyilebilir Teknoloji Haberleri ve İçerikleri

Şaka Değil Gerçek: Her Yere Götürebileceğiniz Dünyanın İlk VPN Battaniyesi Satışa Sunuldu!

NFC teknolojisiyle donatılan ve Proton iş birliğiyle geliştirilen bu yeni VPN battaniyesi, VPN'inizi gittiğiniz her yere götürmenizi sağlıyor.

Şaka Değil Gerçek: Her Yere Götürebileceğiniz Dünyanın İlk VPN Battaniyesi Satışa Sunuldu!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Duyunca ne alaka demiş olabilirsiniz ama dünyanın ilk “VPN Battaniyesi”, teknolojiyi konforla buluşturarak özellikle memleketi dışında yaşayan kişileri hedefliyor. Sokak modası markası Aries, güvenli internet hizmetleriyle bilinen ProtonVPN ile iş birliği yaparak NFC teknolojisiyle donatılmış özel bir battaniye geliştirdi.

Bu yenilikçi battaniyenin etiketine entegre edilen NFC teknolojisi sayesinde kullanıcılar telefonlarını battaniyeye dokundurarak ProtonVPN’in bir aylık ücretsiz hizmetini anında aktif edebiliyor. Böylece 120 ülkedeki içeriklere erişmek mümkün hâle geliyor. Yani battaniyenin altında uzanırken, dünyanın herhangi bir yerinden dizi, film ya da spor yayınlarını izlemek sadece bir dokunuş uzağınızda.

Ürün, kendi ülkeleri dışında yaşayanları hedefliyor

2

Proje, kendi ülkeleri dışında yaşayan öğrenciler ve göçmenler üzerine yapılan araştırmalardan ilham aldı. ProtonVPN’in verilerine göre ülkesi dışında yaşayanların %88’i memleketlerinden içeriklere eriştiklerinde kendilerini daha az yalnız hissediyor, yabancı öğrencilerin ise %82’si memleket özlemi çekiyor. İşte VPN Battaniyesi tam da bu duygusal boşluğu hedefliyor.

Battaniyenin tasarımı, kendisi de bir expat olan İtalyan tasarımcı Sofia Prantera’ya ait. Sınırlı sayıda üretilen VPN Battaniyesi, Londra’da altı hafta süren yaratıcı bir reklam kampanyasıyla tanıtıldı. İtalya’da üretilen battaniye, %80 yün ve %20 polyamid karışımından oluşuyor, 126 x 140 cm ölçülerinde ve 260 dolar fiyat etiketiyle an itibarıyla Aries’in resmî internet sitesi üzerinden satışa sunulmuş durumda.

Sadece Yaptığınız İşe Odaklanmanızı Sağlayan Bileklik Geliştirildi (Hayata Bakışınızı Değiştirecek) Sadece Yaptığınız İşe Odaklanmanızı Sağlayan Bileklik Geliştirildi (Hayata Bakışınızı Değiştirecek)
En Kalabalık Ortamlarda Bile Sadece İstediğiniz Kişinin Sesini Duymanızı Sağlayan Kulaklık Geliştirildi En Kalabalık Ortamlarda Bile Sadece İstediğiniz Kişinin Sesini Duymanızı Sağlayan Kulaklık Geliştirildi
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Çin Deniz Suyundan Bor Elde Etmeyi Başardı (Türkiye'den Bor İthal Etmeyi Bırakabilirler)

Çin Deniz Suyundan Bor Elde Etmeyi Başardı (Türkiye'den Bor İthal Etmeyi Bırakabilirler)

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

Apple ve Google Gibi Şirketler, Küçücük Ülkelere Bile Sundukları Özellikleri Neden Türkiye'ye Getirmiyor?

Apple ve Google Gibi Şirketler, Küçücük Ülkelere Bile Sundukları Özellikleri Neden Türkiye'ye Getirmiyor?

IKEA, Hem iPhone hem Android Telefonlarda Çalışabilen Şirin mi Şirin Kablosuz Şarj Cihazı Tanıttı

IKEA, Hem iPhone hem Android Telefonlarda Çalışabilen Şirin mi Şirin Kablosuz Şarj Cihazı Tanıttı

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim