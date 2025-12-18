Şaka Değil Gerçek: Her Yere Götürebileceğiniz Dünyanın İlk VPN Battaniyesi Satışa Sunuldu!

NFC teknolojisiyle donatılan ve Proton iş birliğiyle geliştirilen bu yeni VPN battaniyesi, VPN'inizi gittiğiniz her yere götürmenizi sağlıyor.

Duyunca ne alaka demiş olabilirsiniz ama dünyanın ilk “VPN Battaniyesi”, teknolojiyi konforla buluşturarak özellikle memleketi dışında yaşayan kişileri hedefliyor. Sokak modası markası Aries, güvenli internet hizmetleriyle bilinen ProtonVPN ile iş birliği yaparak NFC teknolojisiyle donatılmış özel bir battaniye geliştirdi.

Bu yenilikçi battaniyenin etiketine entegre edilen NFC teknolojisi sayesinde kullanıcılar telefonlarını battaniyeye dokundurarak ProtonVPN’in bir aylık ücretsiz hizmetini anında aktif edebiliyor. Böylece 120 ülkedeki içeriklere erişmek mümkün hâle geliyor. Yani battaniyenin altında uzanırken, dünyanın herhangi bir yerinden dizi, film ya da spor yayınlarını izlemek sadece bir dokunuş uzağınızda.

Ürün, kendi ülkeleri dışında yaşayanları hedefliyor

Proje, kendi ülkeleri dışında yaşayan öğrenciler ve göçmenler üzerine yapılan araştırmalardan ilham aldı. ProtonVPN’in verilerine göre ülkesi dışında yaşayanların %88’i memleketlerinden içeriklere eriştiklerinde kendilerini daha az yalnız hissediyor, yabancı öğrencilerin ise %82’si memleket özlemi çekiyor. İşte VPN Battaniyesi tam da bu duygusal boşluğu hedefliyor.

Battaniyenin tasarımı, kendisi de bir expat olan İtalyan tasarımcı Sofia Prantera’ya ait. Sınırlı sayıda üretilen VPN Battaniyesi, Londra’da altı hafta süren yaratıcı bir reklam kampanyasıyla tanıtıldı. İtalya’da üretilen battaniye, %80 yün ve %20 polyamid karışımından oluşuyor, 126 x 140 cm ölçülerinde ve 260 dolar fiyat etiketiyle an itibarıyla Aries’in resmî internet sitesi üzerinden satışa sunulmuş durumda.