Tren, araba, feribot, gemi gibi herhangi bir taşıt kullanmadan dünyadaki en uzun rotayı günlerce yürümeye hazır mısınız? Peki bu rota nereden başlayıp nerede bitiyor ve kaç gün sürüyor?

Sıra sıra dağlar, upuzun nehirler, ıssız çöller ve zaman zaman karşılaşacağınız yabani hayvanlar… Kulağa hem ürkütücü hem de oldukça adrenalin dolu geliyor değil mi?

Gelin, dünyanın yürüyebilmesi mümkün kabul edilen en uzun mesafesine detaylarıyla bakalım.

Dünya üzerinde yürünebilecek en uzun mesafe, Güney Afrika’nın Cape Town kenti ile Rusya’nın Magadan kenti arasıdır.

Bu iki kent arasındaki mesafe, yaklaşık 22.387 kilometre uzunluğundadır ve bu yolculuk sırasında 17 ülkeden geçilir. Eğer günde 8 saat yürüdüğünüzü varsayarsak, bu mesafeyi tamamlamak ortalama 587 gün sürer.

22.387 kilometrelik rota, Güney Afrika’nın Cape Town kentinden başlar ve Afrika kıyılarını takip ederek Mısır’a dek uzanır.

Devamında Mısır’dan Süveyş Kanalı’nı geçer ve küçük Asya, Türkiye, Kafkas Dağları, Orta Asya, Sibirya ve son olarak Rusya’nın bir şehri olan Magadan’a doğru devam eder.

Bu uzun rotayı takip etmenin elbette çeşitli zorlukları vardır.

Tırmanacak çeşitli dağlar, aşılacak çöller ve nehirler bulunur. Fakat bu yolculuk esnasında karşınıza çıkacak manzara ve dünya çapında yürüme deneyimi gerçekten eşsizdir.

Ayrıca bu rota, ilk olarak 2019’da cbz3000 isimli bir Reddit kullanıcı tarafından önerilir. Bu yürüyüşün tahmini maliyetinin, 20.000 dolar olduğu öngörülür ve bu yolculuk, ciddi anlamda kondisyon ve dayanıklılık gerektirir.

Bu sebeple bu rotayı henüz tamamlayan biri yoktur. Aynı zamanda geçilecek tehlikeli bölgeler de büyük cesaret ister.

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