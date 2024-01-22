Her birimiz yolda yürürken, farklı tempolara sahibiz. Bazıları oldukça hızlı yürümesiyle dikkati çekerken, bazılarının uyuşukluğu ise kimi zaman kalabalık bir caddede, sizi bile yavaşlatacak türdendir. Peki bu yürüme hızlarının, aslında bir noktada ipuçları verdiğini söylesek?

Bir yolda tek başınıza, bir arkadaşınızla ya da partnerinizle yürüdüğünüzde, bu yürüyüşlerdeki hızlarınızın aynı olmadığına hiç dikkat etmiş miydiniz? Peki özellikle eşiniz ya da sevgilinizle yürüdüğünüzde, işlerin epey farklılaştığını fark etmiş miydiniz?

Cevabınız muhtemelen hayır. Ancak bu içeriği okuduktan sonra, yürüyüş hızlarınıza dikkat kesileceksiniz!

Aslında dünyadaki her bir bireyin, kendine özgü ideal bir yürüme hızı vardır.

Hızı belirleyen nokta ise tahmin ettiğiniz gibi boydur. Bacaklarınız ne kadar uzunsa, yürüme hızınız da bir o kadar yüksek olur. Genel itibarıyla erkeklerin, kadınlara göre daha uzun boylu olduğunu düşünürsek, erkeklerin yürüme hızlarının da daha fazla olduğu sonucuna varabiliriz.

Optimal hız olarak da adlandırabileceğimiz bu yürüyüş hızının, kişinin fazladan enerji sarf etmeden en verimli şekilde hareket ettiği nokta olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu hız, yanınızda biri olduğunda şaşırtıcı bir şekilde değişim gösterir.

2013’te Seattle Pasifik Üniversitesindeki bir grup araştırmacı, yürüme hızlarını incelemek için bir çalışma gerçekleştirdi.

Bunun için toplamda 11 çiftten, bir parkurda öncelikle tek başına yürümeleri istendi. Aslında bu ilk yürüyüşler, her bireyin ideal yürüyüş temposunu ortaya çıkardı. Erkekler için bu hız saatte 5,4 km iken, kadınlar için ise saatte 5,1 km idi.

Ardından 22 kişi ayrı ayrı, yürüyüş alanının etrafında birden fazla tur atmaya başladı. Bu tur esnasında da kişilerin yanına ara ara; aynı cinsiyetten bir arkadaşı, karşı cinsten bir arkadaşı ve sevgilisi ya da eşi katıldı. Ayrıca birbirine karşılıklı duygular besleyen kişilerin yürüyüşlerinin bir kısmında, el ele tutuşmaları istendi.

Sonuçlar ise beklenmedik türdendi.

Yan yana yürüyen iki erkek hızlandı ve her iki erkek de ideal hızlarından yaklaşık %4 daha hızlı yürümeye başladı. Bir diğer taraftan, birlikte yürüyen iki kadın ise yavaşladı ve her ikisi de normalden yaklaşık %3 daha yavaş yürüme eğilimi gösterdi.

Birbirine romantik bir duygu beslemeyen kadın ve erkek birlikte yürüdüğünde, her iki taraf da az da olsa hızlarını değiştirdi. Erkekler hafifçe yavaşlarken, kadınlar hızlandı ve ortada buluştular.

Birbirine âşık iki çiftin sonuçları ise epey ilginçti. Erkekler, bu yürüyüş sırasında aşamalı bir şekilde yavaşlama eğilimi gösterdi ve ideal yürüme hızlarını tamamen sevgililerinin veya eşlerinin hızına göre ayarladı. Üstelik el ele tutuştukları ya da tutuşmadıkları dakikalar arasında bir fark da yoktu.

Araştırmacılar ise birbirine âşık olan kişilerin yürüme hızlarındaki bu değişikliğin, hem hareketlilik hem de üreme stratejileri üzerinde etkileri olduğunu düşünüyor.

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