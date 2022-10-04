Otomobil sektörünün tarihi pek çok harika araçla dolu olsa da aralarından bazıları yarattıkları etkinin büyüklüğüyle sıyrılmayı başarıyor. Gelin, dünyayı değiştirmiş otomobillere birlikte bakalım.

Günümüzde sokakları dolduran otomobillere, sıkışıp kaldığımız trafiğe baktığımızda, bundan 130 yıl kadar önce otomobil diye bir şey olmadığına inanmak güç. Otostopçunun Galaksi Rehberi'nde uzaydan gelen Ford Prefect'in "Gezegendeki baskın türün otomobiller olduğunu düşündüm." demesini normalleştirecek kadar çok otomobil var.

Elbette ki ilk otomobilden bu yana hem dünya hem de otomobiller çok değişti. Bazı modeller tek başlarında bu değişimin öncüleri olmayı başardı, önemli atılımları kitlelerle tanıştıran araçlar oldular. Listemizdeki otomobiller de yarattıkları etkiye göre seçildi.

Atsız ilk araba Benz Patent Motorwagen

1885 yılında Karl Benz, atsız giden bir araba yapar ve ilk denemeyi de eşi Bertha'ya yaptırır ki beraber tarihe geçsinler. 0.9 beygir gücündeki motorla saate 16 kilometre hıza ulaşabilen model, bilinen anlamda bir otomobilin de ilk örneğidir.

Herkes otomobile binebilsin diye üretilen Ford Model T

1908 yılında Henry Ford, arabaların lüks olmasına karşı çıkar ve herkes tarafından alınabilecek, görece uygun fiyatlı, seri üretilip satılabilecek otomobiller için yola çıkar. Bu amaçla ikonik Model T'yi üretmeye başlar. Bir dönem ABD'deki her iki arabadan biri Model T olur.

Gezmiş olmak için gezme kavramını yaratan Vauxhall Prince Henry

1911 tarihli bu otomobilin amacı ulaşım değil eğlence idi. Saatteki hızı 105 kilometreyi bulabiliyordu. Dönemindeki rakiplerinden çok daha hızlıydı. Yani bir anlamda tarihin ilk spor otomobiliydi.

Sürücülerin de insan muamelesi gördüğü Ford Model A

Ford Model A, Amerikan firmasının Chevrolet ile olan mücadelesinin bir sonucuydu. Satış başarısına ek olarak önü, üstü ve sağı solu komple kapalı olan ilk başarılı model olarak da dikkat çekmişti.

Herkesin sevgilisi Volkswagen Beetle

Adolf Hitler -tarihin en nefret edilen diktatörü- tarafından Ferdinand Porsche'ye verilen emir doğrultusunda üretilen Volkswagen Beetle, muhtemelen dünyanın en sevilen ve en sampatik otomobillerinden biri haline geldi ve efsaneleşti.

İngiltere'nin savaş sonrası toparlanma emaresi Jaguar XK 120

Aslında Jaguar bu otomobili sadece yeni 3.4 litrelik XR motorunu tanıtmak için geliştirmişti ancak araç ortaya çıktığı anda büyük sansasyon yarattı. Daha yeni yeni 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını saran ve karne ile gıda ürünleri dağıtılan İngiltere'de böyle bir modelin, üstelik de karşılanabilecek bir fiyata satışa çıkması büyük olay yaratmakla kalmadı, ada ülkesinin otomotiv sektöründe önemli merkezler arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Zamana meydan okuyan ilklerin arabası Mercedes-Benz 300SL

İlk modern süper otomobil olarak kabul edilen bu yarış otomobilinden dönüştürülmüş Mercedes-Benz modeli, yukarı doğru açılan kanatlı kapıları ile de ikonik bir model olmayı başardı. 300SL, kendi döneminde girdiği pek çok yarışı kazanmıştı.

Komünizmin çöküşünü gösteren Trabant

Trabant kötü bir arabaydı ve pek güvenilir değildi. Sevimli bir görünüşe sahip olan bu otomobili edinmek için ise insanların birkaç yıl sıra beklemesi gerekiyordu. Trabant, Doğu Almanya'da komünist sistemin neden işe yaramadığının bir sembolü haline geldi; zira ülkenin batısında BMW'ler, Mercedes'ler ve başka pek çok otomobil dolanmaktaydı.

Spor otomobillerinin standardını belirleyen Porsche 911

Bettle'ı tasarlayan Ferdinand Porsche, o araçta motoru arkaya taşımıştı. Aynı mantığı kullandığı Porsche 911 ise çok daha hızlı ve gelişmiş bir motora, daha iyi bir aerodinamiğe sahip ve çok uzun yıllardır da yüksek performanslı spor otomobillerin ilk karşılaştırıldığı rakibi oluyor.

Amerikan efsanesi Ford Mustang

Ford Falcon modelinin az makyajlanıp az değiştirilmiş hali olan Mustang, yarattığı imaj, ulaşılabilir yapısı ve Muscle Car kavramını ortaya çıkarması ile birlikte dikkatleri üzerine çekti ve Ford'un en çok sattığı modellerden biri oldu.

Ailece binilebilen offroad Land-Rover

Tamam, tarihteki ilk offroad aracı Land-Rover değil ancak hem offroad olup hem kalabalık ailelerin tercihi olan, hem de şehirlerde sıkıntısız kullanılabilen ilk araç Land-Rover. Zaten bu durumun bir sonucu olarak da marka, çok büyük satış rakamlarına ulaşmıştı.

Arkada oturan yolcuları da düşünen Renault Eclipse

LEGO'dan yapılmış gibi dursa da Renault Eclipse ile birlikte Minivan kavramı da ortaya çıktı. Öncesinde garip bir şekilde arkadaki yolcuların pencereye ihtiyaç duymadığını düşünen otomobil üreticilerinin bu hatalarından döndükleri ilk modellerden biri ve döneminin en başarılı otomobiliydi.

Yeni çağın şafağında gelen Toyota Prius

Toyota Prius kesinlikle en göz alıcı otomobillerden biri değil, hatta ortalama üstü olan pek bir özelliği de bulunmuyor. Peki bu aracın bu listede ne işi var? Bugün hibrit olarak bildiğimiz motor sistemlerinin genel anlamda kullanıldığı ilk model olduğu için Prius büyük önem taşıyor.

Korecede şantiyeye düşen ilk şef tanesi demek: Nissan Qashqai

Gerçek bir fiyat performans aracı olarak piyasaya çıkan Nissan Qashqai de özelliklerinden çok "ne olduğu" ile listeye giren modellerden. Zira Qashqai, bizim bildiğimiz anlamıyla ilk crossover modeli. Çok kısa sürede crossoverların ve SUV'lerin otomobil sektörünü ele geçirdiğini de hatırlamakta fayda var.

Elektrikli otomobilleri havalı hale getiren Tesla Model S

Bundan 15 yıl önce Tesla ismi sadece Edison'un rakibi olan bilim insanını akla getirirken, bugün ise Elon Musk'ın elektrikli otomobil firmasını hatırlatıyor. Tesla Model S tarihteki ilk elektrikli araç değil ancak insanların elektrikli otomobillere yönelmiş olmasını sağlayan model.

BMW'nin kısa sürede büyük iş başardığı otomobili BMW 328

BMW'nin otomobil üretmeye başladıktan sadece 7 yıl sonra ortaya çıkardığı bu muhteşem araç çok sayıda şampiyonluk kazanmakla kalmadı, uzun yıllar boyunca da yeni gelecek modellere öncülük etti. 2. Dünya Savaşı sonrasında ise İngiliz Bristol otomobillerinin temelini oluşturdu.

Her oyunda görüp adını bilmediğimiz Jeep: Willys MB

Orijinal 4x4, gerçek anlamda dünyanın değişmesinde rol oynayan bir araç. Plastik asker setlerinden savaş oyunlarına her yerde yer alan bu model, 2. Dünya Savaşı'nda da büyük rol oynamış ve sonrasında da Land Rover'a giden yolu açmıştı.

Günümüzdeki tüm tasarımların anası: Cisitalia 202

Pinin Farina 1947 yılında tasarladığı bu araçta bütün kısımları birbirine bağlamış ve tek bir akıcı yüzeye sahip otomobil tasarımını ortaya çıkarmıştı. Bu tasarım otomotiv sektöründe öyle bir etki yaptı ki, bugün bile otomobil tasarlanırken aynı taslak kullanılıyor.

Hakkı yenen İtalyan harikası: Fiat 500

En prestijli endüstriyel tasarım ödülleri arasında yer alan Compasso d'Oro (Altın Pusula) ödüllerinde ödül kazanan ilk otomobil Fiat 500'dü. Küçük bir araba olmasına rağmen az alanda çok özelliği ve performanslı motoru bir araya getiren bu model, çoğu modern otomobil için de bir ilham kaynağı oldu.

Bir o kadar da yerin altında olan Morris Mini Minor

Ön tarafa yerleştirdiği motor aksamı ve taban alanının %80'ini yolculara ve yüklere ayırmasıyla BMC tarafından üretilen Morris Mini Minor, ardından gelen neredeyse tüm modelleri etkiledi. Öyle ki Ford Model T'nin ardından 20. yüzyılın en etkili ikinci otomobili seçildi. Bugün bu otomobili Mini Cooper olarak biliyoruz.

Otomobillerin nasıl tasarlanacağına dair ders niteliğindeki Citroen DS

Gerek aerodinamik konusunda zamanının çok ötesinde olması, gerek sıra dışı tasarımı, gerekse belirlediği yüksek sürüş keyfi standartlarıyla Citoren DS, farklı varyantları olan ve pek çok da yarış kazanmış bir otomobildi. Hidropnömatik süspansiyon ve fren diskleri gibi donanımları standart hale getiren otomobil de Citroen DS idi.