Hitler'in Göz Bebeği Volkswagen Beetle'ın İnanılmaz Tarihi

21.5 milyon adet satarak dünyanın en çok satan otomobilli ünvanını elinde tutan VW Beetle, gerçekten Hitler tarafından mı tasarlanmıştı?

1938 yılında başlayan üretimi ile 2003 yılına kadar 21.5 milyon adet satarak kırılması zor bir rekora imza atan Beetle, ardında büyük bir mazi taşıyor.

Bettle'ın resmen piyasaya çıktığı o tarihlerde sadece Almanya'da değil bütün dünyada büyük bir yankı oluşmuştu. Öyle ki The New York Times ''Hitler'in Yeni Bebeği'' başlığını atmıştı. O günlerde Beetle'ın tasarımının Hitler'e ait olduğu düşünülse de çizimler Porsche'nin kurucusu Fedinand Porsche'ye aitti.

Adolf Hitler'in yaptığı ilk Beetle çizimlerinden biri.

Adolf Hitler'in çizimlerinden sonra mühendislerine çizdirdiği örnekler. Kimileri Yahudi asıllı bir mühendisten çalıntı olduğunu da söylemişti.

Peki ya Volkswagen nasıl kuruldu?

O yıllarda Porsche ve Mercedes-Benz tüm dünyada isim yapmış otomobil üreticileriydi. 1930 yılının başlarında Porsche, daha ucuz ve erişilebilir bir otomobil için kolları sıvamıştı. Mühendisliğe olan ilgisi ile de bilinen Hitler, sadece askeri amaçlarla değil halkın da kullanabileceği bir araç istiyordu. Bu sayede nazilerle aynı üretim paydasında buluşabilen Porsche, Almanya'da bir Volks-wagen yani "Halkın Arabası" fabrikası kurdu. Beetle'ın temelleri de böylece atılmış oldu.

Hitler'in şen şakrak olduğu ender anlardan biri.

7 yıl süren çalışmaların ardından 27 Mayıs 1938 Hitler, Beetle'ı halka sunmaya karar verdi. Reklamlarında ''Kraft Durch Fraude'' yani ''Gücün Getirdiği Eğlence Arabası'' gibi bir slogan kullanıldı. Hitler her ne kadar Beetle'ın fiyatının düşük tutulmasını istese de halkın gözünde kalitesiz bir otomobil gibi görünmesini istemiyordu. Bu sebeple reklam kampayalarının üzerinde oldukça zaman harcadılar.

Beetle'ın çıkışı adeta bir devlet töreni gibiydi.

Tahmin edebileceğiniz üzere, üretimin başlangıç yılları tam 2. Dünya Savaşı arefesi oldu. Bu istenmeyen ve beklenmeyen bir durumdu. Savaşın başlaması ile üretim durma noktasına kadar geldi. Savaştan çok yara almadan kurtulan fabrika, 1945 yılında İngiliz kontrolüne geçti ve üretime tekrar başladı. 1948 yılında yeni bir model bile tasarlayan İngilizler bu işi oldukça iyi kıvırmıştı.

Bu sırada küçük kozmatik değişikler de olmadı değil tabii.

1954 yılında 1 milyon adete ulaşan Beetle, bu yıllarda üretimini neredeyse 5 kat arttırdı. Alman sokaklarında her 3 arabadan biri Beetle olmuştu. Modelin ünü Alman sınırları içinde kalmadı elbet. ''Think Small'' yani Küçük Düşün sloganı ile Amerika Birleşik Devletleri'nde satışına başlanan Beetle ilk yılında pek ilgi görmedi. Hatta hiç ilgi görmedi. 2 adet sattı, sadece 2 adet. Nitekim, satışlar sonrasında git gide toparlandı.

Beetle çok ama çok basit bir otomobildi. Satış stratejisinin de bu basitlik olabileceğini düşünen VW çalışanları reklam kampanyalarını bu doğrultada devam ettirdi.

VW'nin reklam çekimlerinde kullandığı resimlerden biri.

Olmaz dediler, olmadı. (Yine dürüstlük ön plana çıkarılmaya çalışılmış.)

Bozulmak mı? Asla!

Herbie - The Love Bug

Walt Disney'in çekimini üstlendiği 1969 yapımı film bir Beetle'ın komik öyküsünü anlatıyordu. Ancak Herbie sadece bir film değildi. Herbie bir akımdı. Savaş sonrası doğan bir jenerasyona hitap ediyordu. Bu jenerasyon gezmeyi ve eğlenmeyi seviyordu. Bol bol dans eden gençler rahat ve bol şeyler giyiyordu. Tanıdık geldi mi? Evet evet, onlar birer ''Hippie'' olmuşlardı.

Marjinal ol ve dans et! Savaşmak mı, asla!

New Beetle

1997 yılında konsept olarak üretildi. Ardından günümüze kadar küçük oynamalarla Volkswagen The Beetle olarak geldi.

Maalesef, 2019 yılı Volkswagen'in ikonikleşmiş modeli olan Beetle'ın sonu olacak. Volkswagen, aile odaklı araçlara odaklanacağı ve Beetle'ın da bu ihtiyaçları karşılamadığı gerekçesi ile 2019 yılında bu fenomen aracın üretiminin sonlandırılacağını açıklamıştı.

Nerede o eski Beetle'lar?

Bazı otomobillerin ruhu vardır derler ya, şüphesiz Beetle onlardan biriydi. Ardında bir tarih ve onlarca nesil bıraktı. Elveda Tosbağa!