DxOMark, iPhone 12 Pro Max Hakkında Ön Fikrini Paylaştı

Akıllı telefonların kamera performanslarını test ederek değerlendiren DxOMark, bugün iPhone 12 Pro Max hakkında bir paylaşım yaptı. Platform, telefonun kamerasının beklendiği kadar iyi olmayacağını belirtti.

Salı günü yeni akıllı telefon serisi iPhone 12'yi tanıtan Apple, dün iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'nun ön siparişlerini almaya başlamıştı. Bunun yanı sıra bugün, yeni serinin amiral gemisi modelini de inceleyip değerlendirerek görüşlerini paylaşacak olan dev platformlar telefonları eline almaya başladı.

Bu platformlardan birisi de akıllı telefonların kamera performanslarını ince ayrıntılarıyla değerlendiren ve sonuçları kullanıcılarla paylaşan DxOMark'tı. Daha önce değerlendirmelerine pek çok kez başvurduğumuz platform, bugün Apple'ın yeni serisi hakkında iç açıcı olmayan bir paylaşım yaptı.

DxOMark'tan iPhone 12 Pro Max yorumu:

Yeni iPhone modellerini değerlendirmek üzere eline alan platformlar 21 Ekim gününe kadar telefonlar hakkında herhangi bir görüş veya karşılaştırma paylaşmaya yetkili değillerdi. Ancak DxOMark, bugün yaptığı paylaşımda eline geçen telefonlardan ziyade serinin en iyi telefonu olan iPhone 12 Pro Max hakkında görüş bildirdi.

Popüler platform, Çin'in sosyal medyası Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda iPhone 12 Pro Max'in telefoto lensinin kendilerini şaşırtacağından şüphe duyduklarını yazdı. Paylaşıma göre telefondaki lensin ne 65 mm'ye yükseltilen odak uzaklığı ne de 5x optik yakınlaştırması ona rakipleri karşısında bir avantaj sağlıyordu.

DxOMark'ın bu tür bir paylaşım yapması platformun tepki toplamasına da neden oldu. Zira platformun paylaştığı bu fikir, bazı kişilere göre DxOMark'ın iPhone 12 Pro Max'in kamera performansına yüksek puan verme konusunda biraz isteksiz olduğuna işaret ediyordu.

DxOMark, Apple'ın son iPhone modellerine yüksek puanlar vermemişti. Platform, geçen yıl Apple'ın piyasaya sürdüğü amiral gemisi iPhone 11 Pro Max'e 117 puan vermiş, bu da telefonu sıralamada 16. sıraya itmişti. DxOMark'ın yeni amiral gemisine kaç puan vereceğini görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.