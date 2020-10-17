Huawei Mate 40 Pro+'ın Bazı Donanım Özellikleri Ortaya Çıktı

Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 40 serisiyle ilgili bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre sadece Çin'de satışa sunulacak olan Mate 40 Pro+ modeli, 12 GB RAM ve 256 GB dâhili depolama alanına sahip olacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, 22 Ekim'de düzenleyeceği etkinlikte Mate 40 serisinin tanıtımını gerçekleştirecek. Tanıtım tarihi giderek yaklaşan serinin ne tür donanım özelliklerine sahip olacağıyla ilgili bilgiler de ortaya çıkıyor.

Geçtiğimiz gün Huawei Mate 40 serisinin 6 arka kamerayla birlikte geleceğinden bahsetmiştik. Şimdi de Huawei Mate 40 Pro+'ın taşıyacağı donanım özelliklerine dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

Huawei Mate 40 Pro+'ın ortaya çıkan donanım özellikleri

Telefonun kutusunda yer alan bilgiye göre Mate 40 Pro+, 12 GB RAM ve 256 GB dâhili depolama alanıyla birlikte gelecek. 5G bağlantı desteğinin de bulunacağı telefon, sadece ana vatanı Çin'de satışa sunulacak. Yukarıdaki fotoğrafta "satış için değildir" ibaresi yer alıyor. Yani cihazın donanım özelliklerine ait bu bilgiler, bir test kullanıcısına incelemesi için gönderildiği anlamına geliyor.

Şirket, ayrıca resmi Weibo hesabından çeşitli bilgilendirme çalışmalarına başladı. My Smart Price'da yer alan habere göre, cihazın tanıtımı için yayınlanan son videoda bir savaş oyunu ve ardından bir üst seviyeye çıkan bir uzay gemisi görülüyordu. Telefonun sol alt köşesinde ise 90 sayısı yer alıyordu. Bu sayının, Mate 40 serisinin 90 Hz ekran tazeleme oranıyla geleceğini gösterdiği iddia ediliyor.

Ayrıca Mote 40 serisindeki 'not-end' modunda ekran tazeleme oranının 120 Hz'e çıkacağına dair de söylentiler bulunuyor. Huawei Mate 40'ın, 5 nm tabanlı Kirin 9000 yonga setinden gücünü alacağı ifade ediliyor. EMUI 11 ile gelecek olan cihazın 66 W hızlı şarjı desteklemesi de bekleniyor.