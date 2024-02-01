DxOMark, Galaxy S24 Ultra incelemesini paylaştı. Cihaz, ekran tarafında dünyanın en iyisi olurken kamerada 18. sırada kaldı.

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S24 ailesi geçtiğimiz haftalarda resmen tanıtıldı. Yapay zekâ başta olmak üzere birçok önemli yenilikle gelen cihazların en üst seviyesi her zamanki gibi S24 Ultra’ydı. Bir süredir de Ultra modelin özellikleriyle ilgili incelemeler paylaşılıyordu.

Telefonla ilgili son inceleme, akıllı telefon incelemeleriyle tanınan DxOMark'tan geldi. DxOMark, cihazın kamerası ve ekranıyla ilgili yorumlarını paylaştı.

Galaxy S24 Ultra, ekran tarafında dünyanın en iyisi olurken kamera tarafında 18. sırada kaldı

DxOMark'a göre Galaxy S24 Ultra, kamera tarafında bekleneni veremedi ve dünya sıralamasında 18. sırada kaldı. Cihaz, fotoğrafta 144, videoda ise 137 puan alabildi. Portre ve grup fotoğraf/videolarında 137 alırken düşük ışıkta ise 115 puanda kaldı. Genel puanı ise 144 oldu. Kamera tarafında dünya sıralamasında ilk üçte Huawei Mate 60 Pro+, Huawei P60 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in olduğunu belirtelim.

Telefon, ekranında ise dünyanın en iyisi seçildi. Renkte 148, videoda 152, harekette 156, dokunmatikte 162, farklı ışıklı ortamlara uyumlulukta 161 puan alan cihaz, genelde 155'le ekran tarafında dünya sıralamasında birinci sıraya yerleşti. S24 Ultra’yı Google Pixel 8 Pro, Pixel 8 ve Galaxy Z Fold5’in takip ettiğini belirtelim. iPhone 15 Pro Max ise ekranlarda 7. sırada yer alıyor.

DxOMark'a göre S24’ün iyi ve kötü yanları

İyi yanları

İyi okunabilirlikle dış mekânda sınıfının en iyi deneyimini sunan çok iyi ekran performansı.

Her koşulda canlı ve hoş renkler sunan, genel anlamda iyi fotoğraf deneyimi.

Parlak ışıkta doğal görünen portre fotoğraflar.

Yüksek görüntü kalitesi ve birden fazla yakınlaştırma seçeneği sunan çok yönlü kamera.

Kötü yanları

Düşük ışıkta ekranın çok parlak olması nedeniyle video izlemek konforlu değil.

Fotoğraf çekerken tuşa basma ile çekim arasındaki zaman farkı ve bunun nedeniyle anı kaçırma riski.

Düşük ışıkta görüntü yakalamada ayrıntıların kaybolabilmesi.

Video çekmede istikrarsızlık

Galaxy S24 Ultra 6,8 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip 3088x1440p QHD+ AMOLED ekranla geliyor. Kamera tarafında ise 200 MP, 50 MP, 12 MP ve 10 MP’lik arka, 12 MP’lik de ön kamera bizi karşılıyor.

Galaxy S24 serisi hakkındaki tüm bilgiler için:

Galaxy S24 Ultra inceleme videomuz için: