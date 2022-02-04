Dying Light 2 Yayınlandı: İşte İlk Yorumlar

Oyun dünyasının merakla beklediği Dying Light 2 Stay Human, en sonunda bugün çıkış yaptı. Oyunu indirip oynayan oyuncular da ilk günden oyun hakkındaki görüşlerini paylaştılar.

Oyun dünyasında Cyberpunk 2077 ve Battlefield 2042 gibi oyunlarda yaşanan fiyaskolu çıkışların ardından merakla beklenen Dying Light 2 Stay Human, bugün oyuncularla buluştu. Tüm platformlar için yayımlanan ve yayınlandıktan saatler sonra ilk güncellemesini de alan oyun, oyuncuların ilk yorumlarını da toplamaya başladı.

Dying Light 2’yi çıktığı gün indirip oynayan oyuncular, oyun hakkında fikirlerini hem sosyal medyada hem de Steam üzerinde paylaştılar. Oyun, neyse ki son örneklere benzemeyecek şekilde Steam’de ilk gününden ‘Çoğunlukla Olumlu’ puanını almayı başardı. Yani oyunu inceleyen oyuncuların büyük bir çoğunluğu, olumlu yönde oy verdi.

Dying Light 2'ye ilk günden gelen yorumlar

Dying Light 2 hakkında yorumlara baktığımızda, genel olarak oyuncuların yeni bir nefes aldığını hissediyoruz. Özellikle Türk oyuncular, oyunun ilk günden Türkçe dil desteğiyle gelmesine sevinirken olumlu yorumlar, oyunun oyunu öldüren bir hataya sahip olmadığını ve genel olarak oyunun keyifli olduğu yönündeydi. Oyuncuların yaptıkları olumlu ve olumsuz eleştiriler şu şekildeydi:

"Dying Light 2'deki yeni zombi türleri müthiş"

"İlk oyun daha ucuz ve iyi. En önemli iki şey, dövüş ve parkur, ilk oyundan çok daha kötü."