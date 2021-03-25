Dyson, V15 Detect İsimli Yeni Elektrikli Süpürgesini Duyurdu

Dyson, V15 Detect olarak isimlendirdiği yeni elektrikli süpürgesini duyurdu. Sahip olduğu lazer aydınlatma teknolojisi ile temizlik yapılan bölgenin lazerle aydınlatılmasını ve en ufak parçanın bile görülmesini sağlayan elektrikli süpürge, fiyatıyla da cep yakacak türden.

Son yıllarda piyasaya sürdüğü elektrikli süpürge modelleri ile sektörün seyrini değiştiren Dyson, "V15 Detect" olarak isimlendirdiği yeni ürününü duyurdu. Tasarım açısından şirketin diğer ürünlerine benzerlik gösteren V15 Detect, sahip olduğu lazer ışık teknolojisi ile de temizlik anlayışını değiştirecek türden.

Dyson V15 Detect'in temizliği sağlayan ucunda lazer aydınlatma bulunuyor. Süpürge çalıştığında devreye giren lazer, temizlik yapılan bölgenin aydınlatılarak, ortamdaki toz ve kirin rahatlıkla tespit edilebilmesini sağlıyor. Dyson yetkilileri, V15 Detect'i kullanan bir tüketicinin etrafta en ufak bir toz parçacığı bile bırakmayacağını söylüyor.

Dyson V15 Detect'in lazer teknolojisi işte böyle görünüyor

V15 Detect'in etkileyici özelliği, yalnızca lazer aydınlatmaya sahip olması değil. Piezoelektrik teknolojisini kullanan bir sensöre sahip olan ürün, bu sensör sayesinde de topladığı toz ve kir taneciklerinin çetelesini tutuyor. Elektrikli süpürgenin motor bölümüne yerleştirilen bir LCD ekrana sahip olan V15 Detect, bu ekranda da temizlik başladığı andan itibaren kaç adet toz taneciği tutulduğunu gösteriyor. Üstelik söz konusu LCD ekran, toplanan toz taneciklerini 10 mikrondan 500 mikrona kadar büyüklüklere ayırarak, tüketicinin bu konuda da bilgilenmesini sağlıyor.

Dyson'ın yeni elektrikli süpürgesi, şirketin resmi internet sitesinden satın alınabiliyor. Ancak bu ürün, şu an için Türkiye pazarına gelmemiş durumda. Haliyle Türkiye fiyatını bilmediğimiz Dyson V15 Detect'in uluslararası pazarlardaki fiyatı ise 700 dolar olarak açıklandı.