Robot süpürgeler, fiyatlarının da düşmesiyle birlikte çoğu ev için olmazsa olmazlar arasına girmeyi başarmış durumda. Robot süpürgelerdeki bir sonraki standart ise kesinlikle toz toplama istasyonları olacak. Ancak şu an için hem toz toplama istasyonuna hem de uygun fiyat etiketine sahip bir robot süpürge bulmak çok da kolay değil.

Hem teknolojinin gelişmesi hem de insanların ev temizliğine ayıracak vakitlerinin daralmasıyla birlikte robot süpürgeler, her geçen gün daha fazla insan tarafından tercih ediliyor. Şu yen için “yeni bir teknoloji” olarak bakılan robot süpürgeler, yakın gelecekte ise çift hatlı lazer ve 3D ToF gibi teknolojiler ile evleri ve nesneleri çok daha iyi bir şekilde modelleyerek ev temizliği için bir standart haline gelecekler.

Günümüzde satışa sunulan çoğu robot süpürge, bataryası zayıfladığında şarj istasyonuna giderek kendi kendini şarj etme özelliğine sahip olsa da kendi toz haznesini boşaltmayı başaramıyor. Bu nedenle kullanıcılar, robot süpürge sayesinde ellerini bile sürmeden temizlenen evlerinden çıkan pislikleri, elleriyle robot süpürgenin haznesinden alıp çöpe atmak durumunda kalıyorlar.

Toz toplama istasyonları gelecekte robot süpürgeler için bir standart olacak

Bazı robot süpürgeler ise, gelecekte bir standart haline gelecek toz toplama istasyonları sayesinde toz hazneleri dolduğunda pisliklerini toz toplama istasyonuna bırakıyorlar ve temizliğe kaldıkları yerden devam edebiliyorlar. Kullanıcılar, sürekli olarak robot süpürgenin toz haznesini kontrol etmek yerine sadece -yaklaşık- ayda bir kez toz toplama istasyonunun toz torbasını çöpe atmakla yetiniyorlar ve süpürge tarafından toplanan pisliklerle hiçbir şekilde temas kurmuyorlar.

Halihazırda Irobot, Ecovacs, Proscenic gibi pek çok markanın toz toplama istasyonları bulunuyor. Bazı markalar, toz toplama istasyonlarını ayrı bir ürün olarak ek ücret karşılığı satışa sunarken; bazı markalar ise robot süpürge ile bir paket halinde satışa sunuyor. İşin kötü yanı, çoğu markanın toz toplama istasyonu ve robot süpürge için toplamda 5.300 ile 8.000 TL arasında değişen bir fiyat etiketi belirlemiş olması. Doğal olarak tüketiciler, uygun fiyatlı bir toz toplama istasyonuna sahip robot süpürge bulmakta oldukça zorlanıyorlar.





Lydsto, şu an için uygun fiyatlı toz toplama istasyonu ve robot süpürge konusunda en fazla dikkat çeken markalardan biri konumunda. Kullanıcılara su çıkışını ayarlama, sürekli süpürme, engellerden kaçınma ve uzun batarya ömrü gibi özellikler sunan Lydsto robot süpürgeler, toz toplama istasyonlarıyla birlikte yalnızca yaklaşık 4.000 TL fiyat etiketine sahip. Bu da Lydsto’yu “uygun fiyatlı olma” konusunda rakiplerinin bir adım önüne çıkarıyor.