Dyson, Mayıs ayında tanıttığı Gen5detect isimli kablosuz süpürgesini Türkiye'deki kullanıcılarla buluştu. Markanın en güçlü ve en akıllı süpürgesi olarak nitelendirilen cihaz, birçok dikkat çeken özellikle geliyor.

Birçok farklı kategoriden ürünleriyle karşımıza çıkan Dyson, Mayıs 2023’te şimdiye kadarki en güçlü ve akıllı süpürgesi olarak nitelendirdiği Dyson Gen5detect’i tanıtmıştı. Kullanıcıların çok işine yarayacak süpürge, şimdi de Türkiye’de satışa sunuldu.

Kablosuz olan Dyson Gen5detect, yeni nesil Hyperdymium motoruyla gelirken yüksek kaliteli temizlik performansı ve emiş gücüyle dikkat çekiyor.

Önceki modellerden daha küçük, daha hızlı ve daha güçlü Hyperdymium motor

2004’ten bu yana kendi motor teknolojisini geliştiren Dyson, yeni süpürgesinde önceki modellere göre daha küçük, daha hızlı ve daha güçlü yeni nesil Hyperdymium motoru kullanmış. Bu motorun 135 bin devir sayısında dönerek F1 motorundan dokuz kat daha hızlı çalıştığı söyleniyor. Motorla birlikte süpürgenin Dyson’ın tüm kablosuz makineleri arasında en güçlü emiş gücüne sahip olduğu ve en küçük partikülleri bile yakalayabildiği belirtiliyor.

HEPA filtreleme sistemi, toz ve ince partiküller hapsediliyor

Dyson Gen5detect, tüm makineyi kapsayan tamamen sızdırmaz HEPA filtreleme sistemine sahip. Kablosuz süpürgenin filtresinden yalnızca kirli hava geçiyor ve dışarı temiz hava veriliyor. 145 kez katlanan 1,9m filtre malzemesi, 0,1 mikrona kadar potansiyel olarak zararlı partiküllerin yüzde 99,99'unu yakalıyor. Sahip olduğu 14 siklon da hava akışındaki tozu temizliyor, böylece emiş kaybı olmuyor ve her temizlikte optimum performans sağlıyor.

İki kat aydınlatma ve yeni arayüz

Bunun dışında yeni süpürge, iki kat daha fazla parlaklık üreten ve zemininizi daha da fazla aydınlatan, yeniden tasarlanmış bir Fluffy Optic süpürge başlığına sahip. Dyson mühendisleri, yeni ışık kaynağını başlığın uç kısmında mümkün olduğunca alçakta konumlandırılacak şekilde tasarlamış ve yalnızca zeminlerdeki partikülleri aydınlatmak için bir ışık teknolojisi kullanmış.

Ayrıca, yepyeni bir kullanıcı arayüzü de süpürgeye eklenmiş. Arayüzle birlitke Dyson Gen5detect, artık kullanıcılara zeminlerinin ne zaman temiz olduğunu gerçek zamanlı olarak gösteriyor. Bir sensör, partikül boyutlarını saymak ve sınıflandırmak için akustik algılama kullanıyor. LCD ekrandaki çubuklar da artık gerçek zamanlı olarak çıkarılan partikül hacmine göre yükselip alçalıyor. Böylece kullanıcılar temizliğe ne zaman devam edeceklerini veya ne kadar zaman harcayacaklarını anlayabiliyorlar.

Dyson Gen5detect’in temel özellikleri

Dahili toz alma ve aralık temizleme başlığı : Zamandan tasarruf etmek için süpürge gövdesinin içine gizlenmiş yerleşik bir toz alma ve aralık temizleme başlığı bulunuyor.

: Zamandan tasarruf etmek için süpürge gövdesinin içine gizlenmiş yerleşik bir toz alma ve aralık temizleme başlığı bulunuyor. Tek düğmeli kontrol : Daha rahat ve sürekli temizlik için klasik tetik yerine bir güç düğmesine sahiptir. Bu aynı zamanda kullanıcıların engeller arasında ilerlerken ellerini değiştirmelerine olanak tanıyarak temizliği kolaylaştırıyor.

: Daha rahat ve sürekli temizlik için klasik tetik yerine bir güç düğmesine sahiptir. Bu aynı zamanda kullanıcıların engeller arasında ilerlerken ellerini değiştirmelerine olanak tanıyarak temizliği kolaylaştırıyor. Uzun enerjili pil : 70 dakikaya kadar çalışma performansı.

: 70 dakikaya kadar çalışma performansı. Zorlu temizlikler: Süpürge 3,5 kg ağırlığında ve 0,77L hazneye sahip.

Süpürge 3,5 kg ağırlığında ve 0,77L hazneye sahip. Kolay, temassız hazne boşaltma: Düz, ince hazne, tozu tek bir yumuşak hareketle dışarı atmak için döner kilitli bir çıkarma mekanizmasına sahip.

Dyson Gen5detect’in fiyatı:

Dyson Gen5detect, bu ay itibarıyla Dyson Demo Store’larda ve şirketin internet sitesinde satışa sunuldu. Siteden kontrol ettiğimizde, süpürgenin 26,999 TL’lik bir fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz.