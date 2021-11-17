Yenilikçi ürünleriyle tüm dünyada beğeni toplayan Dyson, Türkiye’deki üçüncü Demo Store niteliğindeki mağazasını İzmir İstinyePark AVM’de açtı. Demo Store, Dyson ürünlerini birinci elden test etmenizi ve deneyimlemenizi sağlıyor.

1991 yılında James Dyson tarafından kurulan ve ev aletlerinde ileri teknolojisiyle sektöre yön veren Dyson, Türkiye pazarındaki payını daha da artıracak adımlar atmaya devam ediyor. Gelecekten gelmiş gibi gözüken ürünleriyle ilgi çeken yenilikçi şirket, son olarak Türkiye’de üçüncü olma özelliği taşıyan Demo Store niteliğindeki mağazasını İzmir İstinyePark AVM’de açtı.

Dyson, 242 metrekarelik yeni Demo Store’unda müşterilerine son teknoloji ev aletlerini deneyimleme şansı sunuyor. İzmir’de açılan yeni Demo Store’u ziyaret eden müşteriler, Dyson’ın son teknolojilerini test edebiliyorlar. Böylece müşteriler kendi isteklerine göre ürünler seçebiliyor, satın alma konusundaki kararsızlıklarını da ortadan kaldırabiliyorlar.

Ürünleri yerinde deneyimleyerek almak isteyenlere:

Müşteriler, Dyson’ın yeni Demo Store’unda uzmanlardan bilgi alarak ve kendilerine göre en doğru ürünün seçilmesi konusunda da fikir sahibi olabiliyorlar. Demo Store, mühendislerin ürünlere uyguladıkları laboratuvar testlerinden esinlenerek tasarlanmış durumda. Etkileşimli gösterimler sayesinde de Dyson teknolojilerinin nasıl çalıştıkları hakkında bilgi sahibi olunabiliyor.

İstanbul İstinyePark’ın ardından İzmir İstinyePark’ta açılan üçüncü Demo Store’unda şirketin lazer teknolojiye ev sahipliği yapan son teknoloji süpürgesi V15 Detect, profesyonel kuaförlerin de kullandığı Dyson Supersonic saç kurutma makinesi ve yaz aylarında serin, kış aylarında da sıcak bir ortam yaratarak hayat kurtaran ve ortamdaki havayı temizleyen Dyson Pure Hot+Cool hava temizleme fanı gibi öne çıkan ürünleri de yer alıyor.

Dyson, 1995 yılından bu yana Türkiye pazarında yer alsa da doğrudan operasyonlarına 2018 yılının sonunda ülke ofisinin kurulmasıyla birlikte başladı. 2019 yılında Türkiye faaliyetlerinin başladığını duyuran marka, 2020 yılında da İstanbul’da ilk servis merkezini, Mayıs 2021’de de ilk Dyson Demo Store’unu İstanbul Akasya AVM’de açtı.

Dyson’ın son teknoloji ev aletlerinden bazılarına aşağıdaki yazılarımızdan göz atabilirsiniz: