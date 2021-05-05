Dyson'ın Üstün Teknolojiye Sahip 5 Akıllı Ev Aleti

Elektrikli ve kablosuz ürünleriyle son yılların popüler markalarından biri haline gelen Dyson, saç kurutma makinesinden süpürgelere kadar birçok pratik ürünü elektriğin gücüyle harmanlıyor. Bu yazımızda Pure Hot+Cool, Supersonic ve Big Ball Allergy 2 gibi başarılı Dyson ürünlerine göz atıyoruz.

1993 yılında James Dyson tarafından kurulan ve günümüzde sunduğu teknolojiler sayesinde sektöre yön veren Dyson, kablosuz ve uzun çalışma periyotlarına sahip güçlü saç şekillendiricileriyle sektörde kalıcı bir konum elde etti. Bu başarının ardından süpürge ve fan üretimine de başlayan Dyson, bu kategorilerde de sektörde söz sahibi olmayı başardı.

Günümüzde kablosuz süpürgeleri, hava temizleyicileri ve saç kurutma makineleriyle adını duymaya alıştığımız Dyson, bu yazımızda en iyi ürünleri konuğumuz olacak. Gelin kablosuz süpürgeden saç kurutma makinesine Dyson’ın en iyi 5 ürününe birlikte göz atalım.

Dyson'ın en iyi ürünleri:

Dyson V11 Absolute Extra

Dyson Big Ball Allergy 2

Dyson Cinetic Big Ball Animal Pro 2

Dyson Supersonic

Dyson Pure Hot+Cool

Fiyatı: 6.250 TL

Dyson’ın günümüzde adından çokça söz ettirmesinin sebeplerinden biri olan süpürgeleri, V11 serisiyle ünlerine ün katıyorlar. Dyson’ın kablosuz süpürge serisinin en güncel modeli olan V11 Absolute Extra, zengin aparat setiyle ve kaliteli malzeme yapısıyla öne çıkıyor. Önceki modellere göre çok daha güçlü bir çekiş gücüne sahip olan bu süpürge, duvara sabitlenen aksesuarları sayesinde havada asılı kalarak şarj edilebiliyor. Lityum-iyon pille çalışan Dyson V11 Absolute Extra, 3 farklı temizleme moduyla her ortama uyumlu şekilde kullanıcıların temizlik asistanı olabiliyor.

Fiyatı: 4.250 TL

Nispeten eski tip elektrikli süpürgelerle aynı profili çizen Big Ball Allergy 2, Dyson’ın torbasız süpürge ailesinin popüler üyelerinden biri. Dyson’ın her süpürge modelinde olduğu gibi her amaca uygun aparat ve yüksek kaliteli aksesuarlarla kullanıcıyı karşılayan Big Ball Allergy 2, sessizliğiyle kullanıcılara büyük rahatlık vaad ediyor. Dyson Big Ball Allergy 2, yalnızca 80 dB düzeyinde ses çıkarıyor.

Fiyatı: 4.150 TL

Dyson’ın Big Ball ailesinde yer alan bir diğer ürün olan Cinetic Big Ball Animal Pro 2, evcil hayvan dostu olan kullanıcılar için biçilmiş kaftan. Diğer Dyson süpürgelerindeki gibi onlarca aparatla birlikte kutusundan çıkan Cinetic Big Ball Animal Pro 2, Cinetic adlı Dyson teknolojisiyle emiş gücünden tasarruf etmeden toz yakalama işlevini güçlendiriyor. Yalnızca zeminde değil duvarlarda da kullanılabilen bu süpürge, 127 santimetre uzunluğa ulaşabilen çubuğu sayesinde büyük rahatlık sağlamış oluyor.

Fiyatı: 3.800 TL

Sağladığı ergonomi ve sunduğu güç sayesinde ülkemizde de bazı kuaför zincirlerinde tercih edilen Dyson Supersonic, dijital motoru sayesinde minimum süre içinde kurutma vaad ediyor. Saçı maruz bıraktığı sıcaklığı saniyede 20 kez denetleyen Supersonic, böylelikle yüksek ısının ortaya çıkarabileceği hasarı ortadan kaldırmış oluyor. Dyson Supersonic, 3 farklı mod ile şekil verme ve kurutma arasında doğru geçişi sağlayabiliyor. Supersonic, sahip olduğu mıknatıslı başlıklar sayesinde de doğru amaca hizmet edebiliyor.

Fiyatı: 7.190 TL

Yaz aylarında bulunduğu ortamı serinleten, kış aylarında ise sıcak bir atmosfer yaratan Dyson Pure Hot+Cool, en basit tabiriyle bir fan olarak biliniyor. Piyasadaki diğer ürünlere kıyasla sunduğu teknolojilerle fazlasıyla önce çıkan Pure Hot+Cool, ısıtma ve soğutma işlevine ek olarak bulunduğu ortamdaki havayı da temizliyor. Saniyede 290 litre civarında hava üretme kapasitesi olan Dyson Pure Hot+Cool, üzerindeki sensörler sayesinde ortamdaki partikülleri tespit edebiliyor. Böylece kullanıcının ve Pure Hot+Cool’un bulunduğu ortam en güncel teknolojilerle korunmuş olur.

Bu yazımızda elektrikli ve kablosuz ürünleriyle son yıllarda adından söz ettiren Dyson’ın en iyi 5 ürününü ele aldık. Siz de Dyson ve ürünleriyle ilgili düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın.