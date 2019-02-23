E-Spor Dünyasına Adım Atabileceğiniz 5 Ücretsiz Mobil Oyun

Artık milyonlara takipçisi olan e-spor, mobil platformlara da geçiş yaptı. Mobil oyunlar için yapılan turnuvalarda milyonlarca dolar ödül veriliyor.

Asıl başlangıcı oldukça eskiye dayanan E-Spor (Elektronik Spor) ilk olarak 80’li yıllarda oyuncuların atari salonlarına gidip beraber vakit geçirmeleriyle, birbirlerine karşı oyun oynamalarıyla başladı. Bunu takip eden yıllarda piyasaya sürülen kişisel bilgisayarlar oyuncuların oyunlarda internet aracılığıyla evlerinden rekabet edebilmesine olanak tanıdı.

Bu yazımızda sizlerin mobil platformda E-Spor’a dahil olabileceği 6 oyunu listeledik. Her oyun hem iOS hem de Android platformunda oynanabilir olup, altlarında bulunan size uygun bağlantıdan oyunları indirebilirsiniz.

5. Mobile Legends:

League of Legends'ın mobil platformdaki bir benzeri olan Mobile Legends, 200 milyona yaklaşan kullanıcı sayısıyla herkesi hayret içerisinde bırakıyor. Düzenli olarak turnuva gerçekleştirilen Mobile Legends’a ilgi oldukça büyük. Maçların ortalama 10 dakika sürdüğü Mobile Legends furyasına katılarak siz de kendi yeteneklerinizi konuşturabilirsiniz.

4. Clash Royale:

4 Ocak 2016 tarihindeki ilk çıkışından bugüne hiç eskimeye Clash Royale, E-Spor dalındaki en çok konuşulan oyunlardan birisi olmaya devam ediyor. Uygulama içi satın alımların 4,99 TL’den başlayıp 699,99 TL’ye ulaştığı Clash Royale’in turnuvaları nefesleri tutturan anları yaşamamıza sebep oluyor. Strateji oyunlarını seviyorsanız Clash Royale’in oynanışına bayılacaksınız.

3. Hearthstone

Overwatch ve World of Warcraft’ın (WoW) yapımcısı olan Blizzard Entertainment’ın oyunu olan Hearthstone hem mobil hem de PC platformundan oynanabiliyor. Esasında bir kart oyunu olan Hearthstone hiçte göründüğü gibi basit değil. Stratejik zekaların çarpıştığı bu oyunda yüzlerce hatta binlerce olasılık aynı anda değerlendirilmek zorunda, aksi takdirde mağlubiyet kaçınılmaz.

2. Fortnite

Çıkış yaptığı günden itibaren yüksek ivmeli bir gidişat sergileyen Fortnite, çıkışını takiben 1 yıl geçmeden 145 milyon oyuncuya ulaşmıştı. Hâlihazırda 200 milyonun da üzerinde oyuncu kitlesine sahip. Yapılar inşa ederek savaşabileceğiniz Fortnite için neredeyse her hafta farklı bir turnuva düzenleniyor. Büyük turnuvaların ödülleri milyon dolarları buluyor.

Not: Fortnite Android platformunda Play Store üzerinde bulunmuyor. Android kullanıcıları buraya tıklayarak oyunu resmi kaynağından indirebilirler.

1. PUBG Mobile

PC platformundaki ününü, düzeltemediği optimizasyon sorunlarıyla kaybeden PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) için işler ne var ki mobil platformda hiçte kötü gitmiyor. Mobil platformda çok yüksek donanım özelliklerine sahip bir cihaz gerektirmeyen PUBG Mobile, 100 milyonlar tarafından oynanıyor. Oyunun içerisinde bulunan lig sistemine göre eşleştirilen oyuncular kendilerinden ne çok güçlü ne de çok güçsüz oyuncularla oynuyorlar.

PUBG Mobile’ın sunduğu takımınızla oyun içi sesli konuşma özelliğiyle -özellikle arkadaşlarınızla beraber oynuyorsanız- saatlerin nasıl geçtiğini fark etmeyeceğinizi düşünüyoruz.

Bilgisayarlarımızı her yere taşıyamayacağımız gibi her ortamda kullanamayız. Cebimize sığabilen mobil cihazlar ise bu durumlarda hayat kurtarıcı nitelikte olabiliyor. Kendinizi geliştirip eğlenmek, turnuvalara katılmak, üst oyuncu kademelerine girmek için oynayabileceğiniz bu 6 oyunu dilerseniz sıkılacağınız anlarda vakit geçirmek için kullanabileceğiniz oyunlar olarak da cihazınızda barındırabilirsiniz.