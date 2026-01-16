Tümü Webekno
EA FC 26 Tüm Platformlarda İndirime Girdi (Serinin En Büyük İndirimini Kaçırmayın)

EA FC 26, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ocak ayında en büyük indirimlerinden birini yakalamış durumda. Eğer satın almayı düşünüyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Futbolseverlerin her yıl yenisini satın aldığı, milyonlarca oyuncu tarafından oynanan popüler seri EA FC'nin en yeni oyunu EA FC 26, tüm platformlarda indirime girmiş durumda.

Her yıl Eylül ayında yenisi çıkan serinin bu yılki oyunu EA FC 26, şu ana dek büyük indirimler gördü ama genellikle en büyük indirimi Ocak ayında görüyor. Bugün başlayan indirim de öncekiler gibi oldukça yüksek, yani oyunu almayı planlıyorsanız bu indirimi kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

EA FC 26 indirime girdi

Platform Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Steam (PC) 69.99$ 27.99$
Epic Games (PC) 3.299,99 TL 989,99 TL
PlayStation Store 3.600 TL 1.080 TL
Xbox Store 2.899,99 TL 1.159,99 TL

Bu yeni indirimde dikkat edilmesi gereken nokta, oyunun standart sürümleri PC ve Xbox Store'da indirime girerken, Epic Games ve PlayStation Store tarafında oyunun yeni TOTY Sürümü indirime girmiş durumda. Satın alımınızı buna göre yapmanızda fayda var.

Oyunlar Oyun İndirimleri

