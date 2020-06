NFS Underground Yerine Hot Pursuit Remaster’ına Tepki Geldi

Electronic Arts'ın Need for Speed serisinin sevilen oyunu Hot Pursuit’i remaster olarak yayınlayacağı iddia edilince oyunculardan tepki geldi. Birçok oyuncu, efsane Underground serisinin daha önce remaster olması gerektiğini savundu.

Yarış oyunlarının efsanesi Need for Speed, bugüne kadar birçok farklı şekilde karşımıza çıktı. Oyun, zaman zaman sokakta yasa dışı bir yarışçı; zaman zaman da bir pist yarışçısı olmamıza imkân verdi ancak oyun serisi genel anlamda beğenilse de seri içinde yer alan bazı yapımlar, diğer yapımlardan çok daha fazla sevildi.

İşte bu yapımlar arasında yer alan iki örnek, Need for Speed Underground ve Underground 2 yapımlarıydı. Bu iki oyun, bugün farklı bir tartışmayla karşımıza çıktı. Venture Beat'in iddiasına göre Electronic Arts, serisinin sevilen bir diğer yapımı olan Need for Speed: Hot Pursuit’i Nintendo Switch için remastered olarak yayınlayacak. Peki efsane Underground serisinden haber var mı? Maalesef yok.

Oyuncular tepki gösterdi:

Need for Speed Underground serisi, oyuncuların kalbinde hep özel bir yere sahip oldu ancak Electronic Arts’ın bu seriden önce Hot Pursuit’i remastered olarak yeniden sunacak olması, bazı oyuncuların kafasında karışıklık yarattı. Tabii bu noktada biz Need for Speed Hot Pursuit’in kötü bir oyun olduğunu söylemiyoruz.

Venture Beat’in haberine göre EA, Nintendo Switch için 7 farklı oyun üzerinde çalışıyor. Bu oyunlardan birisi az önce bahsettiğimiz NFS Hot Pursuit. Hot Pursuit, 2010’da bu oyunu oynayan her oyuncuyu yeniden oyunculuğa döndürecek ve hatta Nintendo Switch almalarını sağlayacak kadar iyi bir oyundu.

Need for Speed Underground serisi, oyuncular tarafından çok daha önemli bir yapım olarak görülüyor. Bu oyunlar, zamanına göre muhteşem grafiklerle gelmiş ve oynanış esnasında oyunculara muhteşem müzikler sunmuştu. Böylelikle oyununun sunduğu deneyim zamanının çok ötesindeydi.

Birçok oyuncu, bu noktada Electronic Arts’ın ‘nostalji’ anlayışını eleştiri yağmuruna tuttu zira NFS Underground serisi, Hot Pursuit’ten neredeyse iki kat daha eskiydi. Oyuncular, oyunun günümüzde bile oynanabilir bir oyun olduğunu belirtirken hayranlar tarafından yapılan ve Underground serisinin bu yönünü kanıtlayan videoyu da bir kez daha hatırlattılar.