EA: PS5 ve Xbox SX ile Tanışanlar, Eski Konsolları Unutacak

Electronic Arts Stüdyo Sorumlusu Laura Miele, verdiği bir röportaj sırasında yeni oyun konsollarına değindi. PlayStation 5 ya da Xbox Series X için ayrım yapmayan Miele, yeni oyun konsollarıyla tanışan oyunseverlerin arkasına bile bakmayacağını, eski konsolları kısa sürede unutacağını ifade etti.

Oyunseverler, 2020 yılının sonlarında hem Microsoft hem de Sony'nin geliştirdiği yeni nesil oyun konsollarını deneyimleme imkanı bulacaklar. Her iki şirket de kendisinden fazlasıyla emin ve oyunseverlerin, bu oyun konsollarına büyük bir ilgi göstereceğini düşünüyorlar. Şimdi ise Electronic Arts cephesinden gelen bir açıklama, oyunseverlerin hem Xbox Series X hem de PlayStation 5 için heyecanını artırmış durumda.

Electronic Arts Stüdyo Sorumlusu Laura Miele, verdiği bir röportaj sırasında yeni oyun konsolları ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamalarını bir konsol üzerinde özelleştirmeyip her iki konsola da bağlayan Miele, yeni konsolların vadettikleri yeteneklerin, oyunseverlerin beklentisini karşılarken çıtayı da artıracağını söyledi. Miele, yaptığı açıklamalarda PlayStation 5 ve Xbox Series X'in iki önemli özelliği üzerinde durdu.

Miele hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X'i deneyimleme imkanı bulduğunu ifade ediyor. Yeni oyun konsollarında yaşadığı deneyimi "demo" olarak nitelendiren Miele, özellikle de hızlı yükleme süresi ve grafik iyileştirmelere hayran kaldığını söylüyor. Miele, oyunseverlerin bu yüksek akıcılık ve grafikler ile tanıştıktan sonra arkasına (eski konsollara) bakacaklarını düşünmediğini de sözlerine ekliyor.

Miele, oyun konsollarının grafik açısından her zaman çıtayı yükselttiğini ifade ediyor. PlayStation 5 ve Xbox Series X'te de bu durumun değişmeyeceğini söyleyen Miele, piyasaya sürülecek yeni nesil oyunların sunulacak tüm grafik yeniliklerini sonuna kadar kullanacağını, bunun daha çok bellek ve CPU kullanımına neden olsa da değeceğini vurguluyor.