Electronic Arts, EA uygulamasının çıkmasının ardından yavaş yavaş yok olan EA Origin'in tam olarak hangi tarihte kapanacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden olan Electronic Arts, 2022 yılında direkt “EA” isimli bir Windows uygulaması çıkararak yıllar sonra büyük bir değişikliğe gitmişti. Bu kapsamda da uzun süredir kullanılan Origin uygulamasına desteğin yavaş yavaş kesileceği açıklanmıştı.

Şimdi ise 2011 yılından beri hayatımızda olan ve birçok ikonik oyuna ev sahipliği yapan EA Origins hakkında beklenen açıklama geldi. Uygulamanın ne zaman fişinin çekileceği açıklandı.

17 Nisan 2025’te kapanıyor

Electronic Arts tarafından yapılan açıklamalara göre Origin uygulaması, 17 Nisan 2025 tarihi itibarıyla bizlere veda edecek. Bu karar, Microsoft’un 32 bit desteğini bırakmasının ardından geliyor.

Hâlâ Origin kullanan oyuncuların şirketin sitesinden ulaşılabilen ve 64 bit Windows gerektiren EA uygulamasını indirmeleri gerekecek. Origin’de bulunan oyunların, oyuncular giriş yaptığında otomatik olarak EA uygulamasına aktarılacağını belirtelim. Ayrıca buluta kaydetme açıksa kayıtlar da aktarılacak. Ancak bulut desteklemeyenlerde manuel aktarım gerekecek.