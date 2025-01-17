EA SPORTS FC 25'te Yılın Takımı Açıklandı: İşte En İyi 11!

EA SPORTS FC 25'in Ultimate Team moduna renk katan TOTY kartları oyuna eklenmeye başlıyor.

EA'in popüler serisi EA SPORTS FC 25'in Ultimate Team modunda yılın o en çok beklenen dönemi geldi çattı. EA, yılın en iyi 11'ini açıkladı ve bugünden itibaren en iyi forvet oyuncuları paketlerdeki yerini almaya başlıyor.

Yılın takımının açıklanması ile birlikte şimdi gözler paketlere çevrilmiş durumda. Belirli gün aralıklarla mevki sırasıyla yavaş yavaş oyuncular paketlerdeki yerini alacak.

EA SPORTS FC 25 Erkekler TOTY

EA SPORTS FC 25 Kadınlar TOTY

TOTY forvet oyuncuları bugünden itibaren Ultimate Team paketlerindeki yerini almaya başladılar. TOTY forvet oyuncuları arasında erkeklerde Salah, Vinicius Jr. ve Mbappe yer alırken, kadınlarda Hansen, Smith ve James yer aldı.

TOTY oyuncuları hangi tarihlerde paketlerde olacak?