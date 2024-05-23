Bazı oyunseverler, EA hesaplarındaki oyun ve DLC'lerin bir kısmının gizemli bir şekilde kaybolduğundan şikayetçi.

Eğer EA hesabınız varsa girip kütüphanenizi bir kontrol etmek isteyebilirsiniz: Bazı oyuncuların oyunlarının ve/ya ek paketlerinin kütüphanelerinden gizemli bir şekilde kaybolduğu ortaya çıktı. Firmadan gelen açıklamada sorunun düzeltidiği belirtilmesine rağmen bazı kullanıcılar hâlâ kütüphanelerinde eksikler olduğunu söyledi.

Pek çok kullanıcı, Reddit ve X üzerinden yaptıkları paylaşımlarda oyunların ve DLC'lerin EA hesaplarından silindiğini açıklamıştı. EA uygulamasından alınan ekran görüntülerinde ise "Bu içerik, listelenmemiş bir nedenden dolayı kaldırıldı" ifadesi yer aldı. Konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldığı görülebildi.

EA, sorunu çözdüğünü ifade etti

Bazı kullanıcılar, bildirimlerin nedeni olarak gecikmiş EA Play ödemelerinin neden olduğunu düşündü ancak gerçek çok daha farklı çıktı. Abonelik ücretlerinin ödenmediği durumda çıkan mesajlar farklı oluyor. Abonelik ücreti ödenmediğinde "EA Play aboneliğiniz sona erdi. Oynamaya devam etmek için oyunu satın alın." ifadesi çıkıyor.

Konuyla ilgili olarak X'ten bir açıklama yapan Electronic Arts, "Bilgisayardaki EA hizmetlerindeki sorunu çözdük. Oyununuza erişmek için oturumu kapatın ve tekrar giriş yapın.Bizimle kaldığınız için teşekkürler!" ifadesini kullandı. Öte yandan oyunculardan gelen tepkilere bakarsak bu sorun herkes için çözülmüş diyemiyoruz.

Sorun sizin de oyun kütüphanenizi etkiledi mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.