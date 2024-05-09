EA CEO'su Andrew Wilson, firmanın oyun geliştirme süreçlerinin yarıdan fazlasında üretken yapay zekâlar etkili olacak.

Electronic Arts'ın yakın zamanda gerçekleştirdiği bir yatırımcı toplantısında konuşan firmanın CEO'su Andrew Wilson, firmanın üretken yapay zekâya olan adanmışlığını bir kez daha vurguladı. Wilson'a göre yeni teknoloji EA'in oyun geliştirme süreçlerininin "yarıdan fazlasını" etkileyecek ve yapay zekânın etkisi muhtemelen pozitif olacak.

Wilson, bu teknolojilerin henüz oldukça erken aşamada olduğunun farkında olduklarını ancak önümüzdeki beş yılda üretken yapay zekâların daha büyük etkilere sahip ve daha entegre edilebilir olacağını da sözlerine ekledi.

EA yapay zekâdan umutlu

EA'ın süreçlerinin yapay zekâ ile nasıl değişebileceğine örnek veren Wilson, EA Sports FC 24'te yer alan 1200'den fazla koşu animasyonunun geliştirilmesinde üretken yapay zekânın faydalarını örnek gösterdi. CEO'ya göre üretken yapay zekâ, verimliliği arttırarak işin "eğlence kısmının" daha çabuk başlamasını sağlıyor.

Yapay zekânın çok uzun zamandır oyunlarda insanların oynayışını taklit ettiğini hatırlatan Wilson, üretken yapay zekâyı da bu alanda bir sonraki aşama olarak gördüğünü ifade etti. Wilson, yapay zekânın "YouTube'un geleneksel filmlere ve televizyona yaptığını oyunlara yapacağını" söylerken, geliştiricilerin de yapay zekâya bir an önce geçmek için büyük bir iştah gösterdiklerini belirtti.

Görünüşe göre EA, yapay zekâ konusundaki çalışmalarını gelecek yıllarda daha da arttırarak devam edecek. En azından şimdilik firma bu aracı çalışanlarını "geliştirmek" için kullanıyor, "değiştirmek" için değil.