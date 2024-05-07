Orkun Işıtmak'tan EA SPORTS FC 24 İçin Türkiye Temalı Forma

Orkun Işıtmak, EA SPORTS FC 24 için özel forma tasarımları oluşturdu. Ultimate Team modunda kullanılabilen formalar, Türk bayrağının renklerine ve Türk kültüründen motiflere ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin en ünlü internet fenomenlerinden Orkun Işıtmak ile EA SPORTS FC 24 ekibi arasında dikkat çekici bir iş birliği gerçekleştirildi. Bu iş birliği kapsamında da Orkun Işıtmak, ikonik oyun için bir forma tasarladı. Ülkemizi anlatan bu forma, an itibarıyla oyun içinde yayımlanmış durumda.

Orkut Işıtmak tarafından oluşturulan tasarım, Türk bayrağının şanlı kırmızı beyaz renklerine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu formada Türk kültürünü anlatan motifler de bulunuyor. EA SPORTS FC 24 oynayan Türk oyuncuların, bu formayı beğeneceklerini şimdiden söyleyebiliriz.

EA SPORTS FC 24 için hazırlanan forma böyle görünüyor

Orkun Işıtmak iş birliğinde tasarlanan forma, Ultimate Team modu için geliştirildi. Bu formaya ulaşmak isteyen oyuncuların, Ultimate Team modunda yer alan paketlere ulaşmaları gerekecek. Yeni forma, oyunculara rastgele dağıtılacak.

Orkun Işıtmak ile EA SPORTS FC 24 arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında tasarlanan formalarla ilgili paylaşabileceklerimiz bu kadar. Formalarla ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.