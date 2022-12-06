EA Play Sayesinde 1 Yıllık Game Pass Alma Dönemi Sona Erdi

EA Play'i kullanarak 345 TL ucuza 1 yıllık Game Pass alma dönemi sona erdi. Artık bu yöntemi kullandığınızda fazladan yüzlerce TL ödemeniz gerekiyor.

Xbox’ın sözcüsü, dün yaptığı açıklamda 2023 itibariyle tüm dünyada Xbox Series S ve X’lerdeki oyunların fiyatlarına zam yapacağını açıklamıştı. Tabii ki bu açıklamanın ardından hem PC hem de Xbox kullanıcıları soluğu Xbox’ın dijital mağazasında aldı. Herkesin aklında tek bir şey vardı, ucuza yıllık Game Pass almak.

Hatırlarsanız biz de Webtekno olarak geçtiğimiz Mayıs ayında legal bir şekilde ucuza nasıl 1 yıllık Xbox Game Pass alabileceğinizi anlatmıştık. Bu yöntem sayesinde 345 TL daha ucuza yıllık Game Pass alabiliyordunuz. Ancak geçtiğimiz 7 ayda gelen zamlar ile birlikte ne yazık ki bu yöntem de artık işe yaramıyor.

Peki bu yöntem neydi?

Normalde ne yazık ki yıllık olarak Xbox Game Pass üyeliği satın alamıyorsunuz. Ultimate üyelik üzerinden gidecek olursak aylık 45 TL ödeyerek 12 ayın sonunda toplamda 540 TL’ye 1 yıllık Game Pass üyeliği kullanmış oluyordunuz. Ancak EA Play’in Game Pass’e dahil edilmesiyle ortaya çıkan bu yeni yöntem sayesinde 13 aylık Game Pass aboneliğini sadece 240 TL’ye alabiliyordunuz.

Bu yöntemin işe yaraması için 3 adet 1 yıllık EA Play aboneliği ve sonrasında 1 adet Game Pass Ultimate aboneliği satın alıyordunuz. Daha sonra 36 aylık EA Play aboneliğiniz 3/1 şeklinde 12 aylık Game Pass Ultimate aboneliğine dönüşüyordu ve 345 TL daha ucuza 13 aylık Game Pass’in tadını çıkarıyordunuz. Ancak gelen zamların ardından artık çok daha fazla para vermeniz gerekiyor.

Yeni fiyatlarla birlikte bu yöntem kaça mâl oluyor?

7 ay önce 12 aylık EA Play üyeliği 65 TL iken şu anda Xbox’ın resmi sitesinde 12 aylık EA Play üyeliği almak için 249,99 TL ödemeniz gerekiyor. Tabii ki yöntemin işe yaraması için 3 adet 1 yıllık üyelik almanı gerekiyor ve bu da toplamda 750 TL’ye denk geliyor. Bunun üzerine bir de 45 TL’ye Game Pass Ultimate aboneliği aldığınızda 1 yıllık Xbox Game Pass aboneliği size tam 795 TL’ye patlıyor.

Aylık olarak Xbox Game Pass Ultimate almak isterseniz de yine 45 TL ödemeniz gerekiyor. Ancak pek çok uzmana göre 2023 yılında Xbox’ın oyunlara zam yapmasının ardından Xbox Game Pass üyeliklerine de zam gelebileceği iddia ediliyor. Bu nedenle pek çok oyuncu uzun süreli abonelikler için yollar arıyor.

Uygun fiyata nasıl 1 yıllık Xbox Game Pass satın alacağınızı öğrenmek için aşağıdaki haberimize bakabilirsiniz.