Tüm Microsoft Oyunlarına Zam Geleceği Açıklandı

Xbox'ın sözcüsü, bugün yaptığı açıklamada 2023 yılından itibaren tüm birinci parti Xbox oyunlarının fiyatlarını 70 dolara çıkartacaklarını açıkladı. Uzmanlara göreyse 2023 yılında tüm AAA oyunların fiyatları 70-80 dolar bandına çıkacak.

Oyun dünyasının tartışılmaz bazı gerçekleri vardır. AAA yani büyük bütçeli yapımların da fiyatlarının 60 dolar olması bu buna dahil. Hatta ABD dışındaki pek çok ülke oyunlar daha çıkış yapmadan oyunların fiyatlarını 60 dolar üzerinden hesaplıyor.

Ancak 2022 yılı içerisinde pek çok firma yakında yeni oyunlarını 70 dolar fiyat etiketinden sunabileceğini açıklamıştı. Tabii ki ABD’de yaşayanlar için bu durum pek sorun olmasa da dolar kuru üzerinden fiyatlandırma yapan ülkeler bu zammın acısını çekenler arasında. Bugün ise Microsoft, yaptığı açıklama ile oyuncuları derinden yaraladı.

Xbox Series X’in tüm oyunlarına zam geldi

Xbox’ın sözcüsünün IGN’de yaptığı açıklamaya göre Microsoft, 2023 yılından itibaren kendi bünyesindeki tüm oyunlarının 59,99 dolarlık fiyat etiketlerini 69,99 dolara çıkartıyor. 2023 yılının en çok beklenen oyunlarından birisi olan Starfield, Forza Motorsports ve Redfall gibi yapımların da bu fiyatla çıkış yapacağını açıklayan Xbox sözcüsü, oyunların maliyetleri nedeniyle bu zammı yaptıklarını belirtiyor.

Yapılan açıklamada bu zammın şimdilik sadece Xbox Series S ve X için olduğunu ve Windows kullanıcılarını etkilemediği belirtildi. Ancak IGN’e göre 2023 yılının başlarında Windows ve diğer platformlar için de yeni zamlar görebiliriz.

Oyunlarda yeni fiyatlandırma dönemi geldi çattı

Xbox’ın bu zam furyasına ayak uydurması oyuncuları ve oyun analistlerini korkuttu. Çünkü Xbox, ilk kurulduğu zamandan beri oyunlara en az zam yapan ve her zaman “oyuncu dostu” olarak bilinen bir firmaydı. Oyunlara gelecek zamlar ufuktaki bir fırtına misali yavaş yavaş yaklaşırken Xbox’ın ani bir kararla bu zammı uygulayacağını açıklaması, ne yazık ki bu zamlardan kaçış olmadığını gösteriyor.

Ayrıca bazı analistlere göre pandemi nedeniyle oluşan küresel enflasyon nedeniyle 2023 yılında PC, Nintendo Switch ve PlayStation oyunları başta olmak üzere tüm oyunlar 70 dolar yerine 75-80 dolar bandına çıkabilir. Hatta analistler Xbox’ın fiyatlarını 70 dolara çekerek piyasanın en uygun oyun satıcısı unvanını elde etmek istediğini bile iddia ediyor.

Sonuç olarak oyunlar 70 dolar da olsa (iddia edildiği gibi) 80 dolar da olsa ne yazık ki 2023 yılından itibaren yeni çıkan oyunların ülkemizde minimum 900-1.000 TL bandından satışa sürülebileceğini öngörebiliriz.