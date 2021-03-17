EA Play, Ekstra Ücret Olmadan Xbox Game Pass'e Dahil Oluyor

PC için Xbox Game Pass kullanan kullanıcılar için EA Play müjdesi duyuruldu. PC platformunda Xbox Game Pass aboneliğine sahip olan kullanıcılar, 60'tan fazla Electronic Arts oyununun bulunduğu EA Play kütüphanesine sahip olacaklar. Yapılan resmî açıklamaya göre bu dahil olma yarın, yani 18 Mart'ta gerçekleşecek ve herhangi bir ek ücret talep edilmeyecek.

İster PC ister oyun konsolu kullanıcısı olun, bazen çeşitli dağıtımcıların abonelik sistemlerini kullanmak oyun satın almaktan daha kullanışlı ve ucuz olabiliyor. Bunlardan bazıları da son zamanların en gözde kütüphanelerinden birine sahip olan Xbox Game Pass ve içerisinde birçok son dönem oyunu barındıran EA Play.

Microsoft'un Xbox Game Pass abonelik sistemi PC'ye geldiğinde oyuncuların büyük bir çoğunluğu fazlasıyla mutlu olmuştu. Çoğu oyuncu, oyun satın almak yerine Microsoft'un bu abonelik sistemini kullanmaya başlamıştı. Sonra da EA Play'in Steam'e oldukça uygun bir fiyatla gelmesi, oyuncuların büyük bir kısmını abonelik almaya itmişti. Bugün Microsoft tarafından yayınlanan resmi bir haber, Xbox Game Pass abonelerini fazlasıyla mutlu edecek.

EA Play oyunları Xbox Game Pass kütüphanesine geliyor:

İki müthiş oyun kütüphanesi, yarın, yani 18 Mart'tan itibaren bir araya geliyor. İçerisinde FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Heat, Star Wars Jedi: Fallen Order ve bu gibi 60'tan fazla EA oyununun olduğu EA Play kütüphanesi, Xbox Game Pass aboneliğine dahil ediliyor. Elbette olay bu kadar sınırlı değil; Xbox Game Pass kullanıcıları, EA Play abonesiymiş gibi yeni oyunları deneme, özel indirimler alma ve üyeye özel içeriklere erişim gibi birçok detaya sahip olacaklar.

Bu olayın en sevindirici yanı ise herhangi bir ek ücret ödemenize gerek olmaması. Yanlış duymadınız; şu anda 29,99 TL'ye satılan Xbox Game Pass for PC üyeliği, resmi açıklamaya göre EA Play dahil olduktan sonra da aynı fiyattan devam edecek.