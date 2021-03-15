2015 yılında piyasaya sürülen RPG oyunu Undertale, Game Pass aracılığıyla yarın itibarıyla Xbox'a geliyor. Geçtiğimiz eylül ayında 5. yılını kutlayan oyun, pek çok oyunseverden ve otoriteden olumlu eleştiriler almıştı.

Toby Fox'un 2015 yılında piyasaya sürülen 2 boyutlu 8 bit RPG oyunu Undertale, Game Pass aracılığıyla nihayet Xbox'a geliyor. Bugün yayınlanan blog gönderisinde, Microsoft mağazasında PC için zaten mevcut olan oyunun 16 Mart Salı günü itibarıyla Xbox One, Series X ve Series S için geleceği duyuruldu.

Çoğumuzun bildiği gibi Undertale, oyun dünyasında pek de yeni yeni değil. Geçtiğimiz eylül ayında PC'ye çıkışının 5. yıl dönümünü kutlayan oyun, insanlar ile yaratıklar arasındaki savaşı konu alıyor. Nostaljik bir havaya sahip olan oyun, pek çok kesimden ve otoriteden de tam not almayı başardı.

Undertale nasıl bir oyun?

Farklı hikayesi ve müzikleriyle çok iyi eleştiriler alan RPG türündeki Undertale, yukarıda da bahsettiğimiz üzere insanlar ile yaratıklar arasındaki savaşı konu alıyor. Bir dönemler insanlar ve yaratıklar barış içerisinde yaşarken huzurun bozulması ile savaş patlak verir ve insanlar, savaşın kazanan tarafı olur.

Savaşı insanların kazanmasıyla canavarlar yer altına güçlü bir büyüyle hapsedilir. Bu büyüyü aşmak içinse bir insan ve bir canavar ruhunu birleştirmek ya da yedi insan ruhuyla bariyeri kalıcı olarak kırmak gerekir.

Bizim hikayemiz ise bir gün bir insanın, canavarların yaşadığı bu dağa gitmesi ve aşağı düşmesiyle başlıyor. Frisk adındaki bu çocuk aynı zamanda oyunda oynadığımız ana karakterimiz. Dağın içine, yaratıkların dünyasına düştüğümüz Frisk ile tekrar insanların arasına dönebilmek için bir yolculuk yapıyoruz.

Undertale'ın Xbox duyurusu için yayınlanan videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Undertale I Xbox duyuru videosu: