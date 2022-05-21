EA, Dünya Devi Şirketlerle Birleşmek İstediğini Açıkladı

Amerikalı oyun şirketi Electronic Arts, şirketin birleşmesi ya da satılmasını istiyor. Bu satış için planlanan isimler arasında ise Amazon ve Apple gibi önemli isimler yer alıyor…

Microsoft’un, oyun şirketi Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara satın alması tüm dünyada gündeme gelmişti. ABD’li teknoloji devinin bu hamlesinden uzun bir süre sonra, Electronic Artsın’da benzer bir arayışta olduğu ortaya çıktı.

Oyun şirketi EA, söylentilere göre şirketin birleşmesi ya da tamamen satılmasını istiyor. Bu bağlamda EA’nın birkaç şirketle görüştüğü bildirildi. Ancak hangi şirketin EA’yı satın alıp almayacağı hakkında henüz net bir bilgi yok.

EA, Disney, Apple ve Amazon ile görüşüyor

Video oyun şirketi EA, söylentilere göre teknoloji devi Apple ve Amazon ile görüşme gerçekleştirdi. Sadece bu da değil. Ayrıca dizi-film platformu Disney Plus’la da mart ayında önemli bir görüşme yapıldı. Ancak Disney, şu anda yeni akış hizmetlerine odaklandığı için bu teklife çok olumlu bakmadı.

Microsoft’un Activison’u satın alması hiç şüphesiz EA’ya da cesaret verdi. Şirketin birleşmesi ya da satılması için uğraşan EA, bu noktada dev isimlerle görüşüyor. Ancak EA’nın, satılması ya da ortaklaşması durumunda bazı şartları bulunuyor.

Örneğin yukarıda ismi geçenlere ek olarak Comcast isimli şirketin, bu teklife çok daha sıcak baktığı bildirildi. EA, anlaşma sağlanması durumunda Comcast’e tamamen satılıp ya da birleştirilebilir. Fakat oyun şirketi, her iki durumda da genel müdürün (Wilson) değişmeyeceği şartını ön planda tutuyor. Tabii şu an için resmi olarak bir anlaşma gerçekleşmedi.