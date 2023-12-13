EA TL ile ödeme almayı bıraktı

Electronic Arts, TL ile ödeme almayı bıraktı. Böylelikle EA Play abonelikleri ve EA uygulamasındaki oyun fiyatları dolara döndü. Oyuncuların maliyetlerinde çok ciddi artışlar olacak.

Türkiye'deki ekonomik problemler, hemen her sektörde olduğu gibi video oyun dünyasında da sorunlar yaşanmasına yol açtı. Mesela dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, artık TL ile ödeme almıyor. Oyuncular, dolar üzerinden ödeme yapıyorlar. Söz konusu gelişmenin yaşandığı dönemlerde, bunun diğer oyun platformlarına da sıçrayabileceğinden bahsetmiştik.

Bugün, ne yazık ki beklediğimiz gelişme yaşandı. Electronic Arts da tıpkı Steam gibi TL ile ödeme almayı bıraktı. Artık EA Play aboneliği ya da EA masaüstü uygulaması üzerinden oyun satın almak isteyen oyuncular, dolar ile ödeme yapacaklar.

EA Play aboneliği, 3,5 katına çıktı

EA Play aboneliği, bugüne kadar aylık 39,99 TL, yıllık ise 249,99 TL'ye satın alınabiliyordu. Electronic Arts'ın aldığı kararla bu fiyatlar, 4,99 dolar ve 29,99 dolar olarak güncellendi. Böylelikle abonelik paketinin aylık maliyeti, 3,5 katına çıkmış oldu. EA Play yıllık fiyatı ise bugünün kuruyla 870 TL'ye yükselmiş oldu. Elbette EA Pro isimli paket de artık daha yüksek fiyatlardan satın alınacak. Ancak şunu belirtelim, EA Play aboneliğini Xbox mağazası üzerinden aylık 39,99 TL karşılığında satın almaya devam edebilirsiniz.

Tabii bu karar sadece EA Play'den ibaret değil. Oyunseveler, EA uygulamasındaki oyunlar için de dolarla ödeme yapacaklar. Mesela EA FC 24, 69,99 dolar (bugünün kuruyla 2.033 TL) karşılığında satın alınacak. Bu oyunu Epic Games üzerinden satın almak istediğinizde ise 1.199 TL ödeme yapmanız gerekiyor. Dileriz son kale hâline gelen Epic Games, diğer firmaların yaptıklarını yapmaz...

Hâlâ TL ile ödeme alan platformlar var: