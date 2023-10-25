Steam, Türk lirası ile işlem yapmayı bırakacağını açıkladı. Türk oyuncular, artık sadece dolar ile oyun satın alabilecekler. Ancak bu demek değil ki fiyatlar tamamen yükselecek.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam'den, Türkiye'deki oyuncuları kahredecek bir haber geldi. Şirket, Türkiye'den "çekilme" kararı aldı. 20 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek karar doğrultusunda, oyuncuların Türk lirası ile işlem yapmaları mümkün olmayacak. Türkiye için yerel fiyatlandırma uygulaması da bitecek. Bunun yerine, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 25 ülke için yeni bir fiyatlandırma politikası oluşturulacak.

Steam'in Türkiye'deki yerel fiyatlandırma politikası, döviz kuru yükselmesine rağmen işimize yaramıştı. Çok basit bir örnek ile izah edelim. En popüler oyunlar arasında yer alan Euro Simulator 2'nin küresel fiyatı 19,99 dolar. Bu fiyatın günümüzdeki kur dönüşümü karşılığı ise 562 TL (1 dolar = 28,12 TL). Ancak Türk oyuncular olarak Euro Truck Simulator 2'yi Steam'in yerel fiyatlandırması sayesinde 299,00 TL'ye satın alıyorduk. Yeni düzenleme, bu avantajı ortadan kaldırabilir.

Artık Steam'de sadece dolar bazlı fiyat göreceksiniz!

20 Kasım itibarıyla Steam'e giren Türk oyunsever, artık sadece dolar cinsinden fiyatlandırma görmeye başlayacak. Yani Euro Truck Simulator 2 için 19,99 dolar, Call of Duty: Modern Warfare 3 içinse 69,99 dolar fiyat etiketi göreceğiz. Tabii sadece oyunlar değil, oyun içi ek paketler ve abonelikler de dolar kuru üzerinden fiyatlandırılacak. Steam'in aldığı karar, Türk oyuncuları derin bir çıkmazın içine sokacak gibi görünüyor. Ancak bir kez daha altını çizelim, MENA bölgesinin henüz detayları açıklanmayan yeni fiyatlandırma politikası, bunun değişmesine neden olabilir.

Steam cüzdanında para olan oyuncular ne yapacak?

Diyelim ki Steam cüzdanınızda 100 TL birikmiş para var. Bu para, 20 Kasım itibarıyla dolar cinsinden gösterilmeye başlayacak. Yani ekranda göreceğiniz tutar, 100 TL yerine 3,56 dolar olacak.

Popüler oyunların fiyatları nasıl değişir?

Steam, MENA bölgesine özel fiyatlandırma yapmaz ve doğrudan dolar kuru üzerinden hareket etmeye başlarsa fiyatlar şöyle değişir:

Oyun 20 Kasım'a kadar fiyat Şu anki dolar fiyatı Beyond: Two Souls 235,00 TL 19,99 dolar (562 TL) The Last of Us: Part 1 1.099,00 TL 59,99 dolar (1.690 TL) EA Sports FC 24 1.199,99 TL 69,99 dolar (1.968 TL) Diablo 4 1.729,00 TL 69,99 dolar (1.968 TL) Baldur's Gate 3 799,00 TL 59,99 dolar (1.690 TL) Cyberpunk 2077 799,00 TL 59,99 dolar (1.690 TL) Football Manager 2024 899,00 TL 53,99 dolar (1.518 TL) Rust 308,00 TL 39,99 dolar (1.125 TL) Call of Duty: Modern Warfare 3 1.999,99 TL 69,99 dolar (1.968 TL) Cities: Skylines II 649,00 TL 49,99 dolar (1405 TL)

Yine de bir umut var: Yeni yerel fiyatlandırma, fiyatların yukarıdaki seviyeye ulaşmasını engelleyebilir!

Haberimizin başında; Steam'in, Türkiye'yi de içine alan MENA bölgesine yeni bir yerel fiyatlandırma oluşturabileceğini söylemiştik. İşte bu çok önemli bir durum. Steam isterse dolar kuru için yeni bir standart belirleyebilir. Şirket, MENA bölgesindeki 25 ülke için yeniden düzenleme yapacağını söylemiş olsa da bunun detaylarını paylaşmadı. Eğer Steam hâlimize acırsa yukarıdaki fiyatları görmeyebiliriz.

Konuyla ilgili bir diğer husus da geliştiricilerle ilgili. Eğer bir geliştirici isterse Türkiye'ye özel fiyatlandırma yapabilir. Bu da fiyatların daha az veya tam tersine daha fazla yükselmesine yol açabilir. Tüm bunlar, 20 Kasım itibarıyla netleşecek.