Dünyanın en büyük oyun platformu olan Steam, 20 Kasım'dan itibaren TL'ye veda edeceğini duyurdu. Peki benzer bir şeyi Steam'in en büyük rakiplerinden biri olan Epic Games de yapabilir mi?

24 Ekim akşamı erkenden yatmış olanlar, 25 Ekim sabahına Steam'in 20 Kasım'dan itibaren Türk lirası ile işlemleri sonlandıracağı haberiyle uyandı. İlk aşamada gelen bilgilere göre Steam, 25 ülkede yerel para birimi yerine dolar kullanmaya başlayacak ve bu ülkelerden biri de Türkiye olacak.

Peki Steam'in ardından diğer platformlar, örneğin Steam'in en büyük rakibi olan Epic Games de TL'ye veda edebilir mi? Bu soruya cevap vermek pek kolay değil çünkü farklı beklentileri olan taraflar işin içine dahil.

Burada öncelikli olarak Epic Games'in stratejisinin ne olacağını kestirebilmek gerekiyor. Elindeki anlaşmalara bağlı olarak platform, bir süre daha TL'de kalarak oyunculara daha çok hitap etme yoluna gidebilir. Özellikle de dövizle işlem yapamayacak olan kesimi kendi platformlarında tutmak için bu yöntemi izleyebilirler. Yine de Epic Games'in bu durumda geliştiriciler ile olan ilişkileri önemli hâle geliyor.

Geliştiricilerin amacı da para kazanmak, kimse Türkiye'de zararına oyun satmak istemeyecektir. Bu durumda da Epic, yayıncıları kaybetmemek için ya zararı bir süre kendisi karşılamayı seçecektir ya da Steam gibi TL'yi terk edecektir. Burada önemli olan konu, firmaların Türkiye pazarından ne beklediği olacak.

Zaten firmalar her pazar için bazı öngörümlemeler yapar. Diyelim ki benim bir oyunum var, WebTekno Office diye bir ofis yönetimi oyunu. En çok kazanç elde edeceğim satış noktası her pazarda farklıdır ve bölgesel bir kısıtlamayla farklı pazarlarda ideal fiyattan ürün satabilirim. Ürünün Türkiye'de en çok kazanç getirdiği fiyat 5 dolarken ABD'de 15 dolar olabilir. Bu öngörümlemeler farklı senaryolara göre değişiklik gösterir. TL'de kalmak belli bir süre için bile olsa daha avantajlıysa şirketler TL'de kalacaktır. Şu andaki ekonomik göstergeler ve döviz tahminlerine baktığımızda ise bu durum pek olası gözükmüyor.

Peki ya diğer platformlar?

Diğer platformlarda da dolar bazlı bir fiyatlandırma politikası görmemiz mümkün gözüküyor. Özellikle de anlık para akışının yoğun ve önemli olduğu abonelik sistemlerinde bu değişimin yaşanması daha olası. Bu alanlarda gördüğümüz sonu gelmeyen fiyat güncellemeleri, şirketlerin imajını da olumsuz etkiliyor. İnsanlar psikoloji gereği bir abonelik fiyatı 199 liradan 299 liraya çıktığında markayı suçlarken, aynı miktarda dolara daha fazla TL ödemeleri gerektiğinde şirketlere yönelik böyle bir tutumları genelde olmuyor.

Steam, yaptığı değişiklikle sektöre de bir kapı açmış gibi duruyor. Görünen o ki ileride oyunların en ucuz olduğu mağaza kadar TL'yi dolara en düşükten çeviren bankaları aradığımız günler gelecek...