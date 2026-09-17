Bir Süredir İnternet Sitesine Erişilemeyen EasyCep'ten Resmî Açıklama Geldi

EasyCep, altyapı bakım sürecini tamamlayıp internet sitesini açarken, son dönemdeki iddialara yönelik kamuoyuyla bazı bilgiler paylaştı.

Türkiye'de yenilenmiş elektronik ürün sektöründe faaliyet gösteren EasyCep, son dönemde sosyal medyada gündeme gelen erişim sorunları ve mağaza kapanışlarına ilişkin sessizliğini bozdu.

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2021'den bu yana hizmet veren şirket, değişen ekonomik koşullar doğrultusunda operasyonel yapısında kritik güncellemeler yaptığını duyurdu.

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İnternet sitesi yeniden erişime açıldı

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Son dönemde kullanıcıların internet sitesine erişememesi ve sosyal medyada yaşanan mağduriyetleri dile getirmesinin ardından EasyCep, sitenin altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yaklaşık iki haftadır bakımda olduğunu bildirdi. Sürecin tamamlandığını belirten yetkililer, platformun yeniden aktif olarak hizmet vermeye başladığını açıkladı.

Sektördeki daralma ve ekonomik şartları gerekçe gösteren şirket, kârlılığı düşük ve görece küçük şehirlerdeki şubelerini aşamalı olarak kapattığını doğruladı. Bir dönem Türkiye genelinde 83 mağazaya kadar ulaşan marka, son üç aydır operasyonlarını 14 farklı şehirde ve ağırlıklı olarak büyük AVM'lerde yer alan 18 mağaza ile sürdürdüğünü kamuoyuyla paylaştı.

EasyCep tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

"EasyCep olarak yaklaşık 8 yıldır yenilenmiş elektronik ürünler sektöründe faaliyet göstermekteyiz. 2021 yılından bu yana faaliyetlerimizi T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yenileme Merkezi Yetki Belgesi kapsamında sürdürmekteyiz.

Faaliyetlerimiz süresince Türkiye genelinde 83 mağazaya kadar ulaşan bir perakende ağı oluşturduk. Son iki yılda yaşanan ekonomik koşullar ve sektördeki daralma doğrultusunda, özellikle kârlılığı düşük olan ve daha küçük şehirlerde faaliyet gösteren bazı mağazalarımızı kademeli olarak kapatma kararı aldık.

Son üç aydır ticari faaliyetlerimize, Türkiye’nin 14 farklı şehrinde ve önde gelen alışveriş merkezlerinde bulunan toplam 18 mağazamız ile devam etmekteyiz.

Bununla birlikte, internet sitemiz altyapı yenileme ve geliştirme çalışmaları kapsamında yaklaşık iki haftadır bakım sürecindeydi. Çalışmalar tamamlanmış olup internet sitemiz aktif olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

EasyCep olarak faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik, operasyonel verimlilik ve müşteri memnuniyeti odağında sürdürmeye devam ediyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."