Geçtiğimiz yıl haklarında yapılmayan şikayet kalmayan Jake ve Logan Paul kardeşler, son videoları ile yine tepkilerin odak noktası haline geldiler.

Ünlü YouTuber Logan Paul, fazlasıyla tartışılmaya devam ediyor. Şimdi de 4chan kullanıcıları Logan Paul’u rapor etmeye, yasa dışı eylemlerde bulunduğunu bildirmeye başladılar. Üstelik bu sefer konuya Logan’ın erkek kardeşi olan Jake de eklenmiş durumda. İkili, son yayınladıkları video ile bir hayli kişiyi sinirlendirmiş görünüyor.

4chan kullanıcıları, Jake ve Logan Paul kardeşlerin tutuklanması gerektiğini belirtiyorlar. Nedeni ise son videoda gerçekleştirdikleri eylemlerin yasa dışı kabul edilmesi. Peki videoda gerçekleştirdikleri eylem neydi? İtalya seyahatleri sırasında girilmesi yasak bir su kanalına girerek yüzmek. Evet, hepsi bu.

Jake ve Logan, su kanalına izinsiz bir şekilde girdikleri için İtalya’da zaten bir ceza aldılar. Ancak 4chan kullanıcılarına göre ikili, bu olayın videosunu internete yükleyerek yeni bir suç daha işlemiş oldular. İnsanlar Jake ve Paul’un çocuklara yanlış örnek olmasından fazlasıyla şikayetçi. Öyle ki; çocukların Paul kardeşler sevgisi, ebeveynlerinin önüne geçmiş durumda.

Durumun vehametini göstermek isteyen bir öğretmek, Paul kardeşlerin çocukları ne derecede etkilediğini anlatırken bir öğrencisinin kendi okul yemeğini karşılayacak maddi durumu olmadığını, buna rağmen okula her gün Jake Paul sırt çantası ve Jake Paul tişörtü ile geldiğini belirtti.