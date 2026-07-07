300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

İkinci el araç alırken yüksek kilometre birçok kişinin gözünü korkutuyor. Ancak bazı motorlar düzenli bakım gördüğünde 300-350 bin kilometreyi rahatlıkla aşarak uzun yıllar sorunsuz hizmet vermeye devam edebiliyor.

İkinci el otomobil piyasasında kilometre rakamı çoğu zaman aracın genel durumundan daha fazla önemseniyor. Oysa bir motorun ömrünü belirleyen tek unsur kilometre değil; bakım geçmişi, kullanım şekli ve kronik sorunları da en az kilometre kadar belirleyici oluyor.

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Bu nedenle yüksek kilometreli bir araç değerlendirirken sadece göstergeye bakmak yerine motorun dayanıklılık geçmişini incelemek gerekiyor. Gelin, otomobil dünyasında uzun ömürleriyle ün kazanmış ve yüksek kilometrelerde bile güven vermeye devam eden motorlara yakından bakalım.

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Toyota 1.6 Valvematic

Toyota'nın 1.6 Valvematic motoru, dayanıklılık denildiğinde akla gelen ilk seçeneklerden biri. Atmosferik yapısı sayesinde turbo kaynaklı ek yüklerden uzak çalışan bu motor, düzenli yağ değişimleri yapıldığında yüz binlerce kilometre boyunca ciddi masraf çıkarmadan kullanılabiliyor.

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Özellikle Corolla modellerinde sıkça görülen bu motor, düşük arıza oranı ve sağlam mekanik yapısıyla yüksek kilometrede bile tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor.

Toyota 1.4 D-4D

Toyota'nın efsaneleşen dizel motorlarından biri olan 1.4 D-4D, ekonomik yakıt tüketimi kadar uzun ömrüyle de dikkat çekiyor. Düzenli bakımlı örneklerde 400 bin kilometrenin üzerine çıkan birçok araç görmek mümkün. Motorun karmaşık olmayan yapısı ve genel dayanıklılığı, ikinci elde yüksek kilometre korkusunu önemli ölçüde azaltıyor.

Mercedes-Benz OM646

Mercedes'in OM646 kodlu dizel motoru, uzun ömürlü motorlar listesinin vazgeçilmezlerinden biri. Taksi ve filo araçlarında da yıllarca kullanılan bu motor, doğru bakım uygulandığında çok yüksek kilometrelere ulaşabiliyor. Özellikle E-Serisi ve C-Serisi modellerde bulunan OM646, sağlam blok yapısı ve dayanıklı enjeksiyon sistemi sayesinde kullanıcıların güvenini kazanmış durumda.

Honda 1.6 i-VTEC

Honda'nın atmosferik motor teknolojisinin başarılı örneklerinden biri olan 1.6 i-VTEC, yüksek devir çevirebilmesine rağmen uzun ömürlü yapısıyla dikkat çekiyor. Karmaşık turbo sistemlerine sahip olmaması da bakım maliyetlerini sınırlayan önemli bir avantaj sağlıyor.

Renault 1.5 dCi

Yıllar içerisinde sürekli geliştirilen 1.5 dCi motor, özellikle son nesil versiyonlarında oldukça dayanıklı bir yapıya kavuştu. Doğru yağ kullanımı ve zamanında yapılan bakımlar sayesinde bu motorun yüksek kilometrelere ulaşabildiği sıkça görülüyor. Parça bulunabilirliğinin yüksek olması ve bakım maliyetlerinin görece uygun olması da ikinci elde önemli avantajlar arasında yer alıyor.

Bu listede yer alan motorlar dayanıklılıklarıyla ün kazanmış olsa da, en sağlam motorun bile bakımsız kullanıldığında ciddi masraflar çıkarabileceğini unutmamak gerekiyor. Düzenli servis geçmişine sahip, zamanında bakım görmüş ve doğru şekilde kullanılmış bir araç; yüksek kilometrede bile uzun yıllar sorunsuz hizmet verebilir. Bu nedenle ikinci el araç alırken göstergedeki kilometreden önce aracın bakım kayıtlarına, ekspertiz sonuçlarına ve genel kondisyonuna odaklanmak büyük önem taşıyor.