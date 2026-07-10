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Renault ÖTV Muafiyetli Araç Listesi - 2026 Güncel

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Renault ÖTV muafiyetli araç listesi 2026 güncel liste içeriğimizde. Hangi modellerin kapsamda olduğunu bu içerikte bulabilirsiniz.

Renault ÖTV Muafiyetli Araç Listesi - 2026 Güncel
Deniz Şen Deniz Şen /

ÖTV muafiyeti, belirli şartları sağlayan vatandaşların sıfır kilometre araçları önemli bir vergi avantajıyla satın almasına olanak tanıyor. Renault da geniş ürün gamı sayesinde bu kapsamda en çok araştırılan markalardan biri olmaya devam ediyor.

Araç fiyatları, donanım seviyeleri ve yıllık güncellenen limitler nedeniyle hangi modellerin ÖTV muafiyeti kapsamında yer aldığı dönem dönem değişebiliyor. Bu nedenle güncel listeyi takip etmek büyük önem taşıyor. İşte 2026 yılında öne çıkan Renault modelleri.

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İçerikten Görseller

Renault ÖTV Muafiyetli Araç Listesi - 2026 Güncel
Renault Boreal
Renault Megane Sedan

Renault ÖTV Muafiyetli Araç Listesi 2026 Güncel

  • Boreal
  • Duster
  • Megane Sedan
  • Renault Clio

Renault Boreal

Renault Boreal

Renault Boreal, markanın SUV segmentindeki yeni oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor. Modern tasarımı, geniş iç hacmi ve güncel teknolojileriyle aile kullanıcılarını hedefleyen model, özellikle C-SUV sınıfında rekabet etmeyi amaçlıyor.

Renault Duster

Renault Duster, SUV segmentinde ÖTV muafiyetli araç arayanların yakından takip ettiği modellerden biri. Yüksek sürüş pozisyonu ve geniş yaşam alanı sunması önemli avantajları arasında bulunuyor. Özellikle giriş seviyesindeki bazı versiyonlar muafiyet kapsamında tercih edilebiliyor

Megane Sedan

Renault Megane Sedan

Megane Sedan, uzun yıllardır Türkiye pazarının en popüler sedan modellerinden biri konumunda. Geniş iç mekânı, konfor odaklı yapısı ve zengin donanım seçenekleriyle öne çıkıyor. Bazı donanım seviyeleri ÖTV muafiyeti limitleri kapsamında değerlendirilebiliyor.

Renault Clio

Renault Clio, markanın en erişilebilir modellerinden biri olduğu için ÖTV muafiyeti araştırmalarında ilk sıralarda yer alıyor. Kompakt yapısı, düşük yakıt tüketimi ve şehir içi kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor. Özellikle giriş ve orta donanım seviyeleri kullanıcıların en çok tercih ettiği seçenekler arasında bulunuyor.

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Araba Renault

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