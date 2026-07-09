500 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi İkinci El Arabalar

500 bin TL civarında bir bütçeyle araba almak eskisi kadar kolay olmasa da hâlâ mantıklı seçenekler bulmak mümkün.

İkinci el otomobil piyasasında yüksek fiyatlar nedeniyle seçenekler daralmış gibi görünse de, 400 bin ile 600 bin TL bandında hâlâ günlük kullanımda üzmeyecek, bakım maliyetleri makul ve piyasası güçlü modeller bulmak mümkün.

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Elbette bu bütçede araç seçerken sadece marka ve modele bakmak yeterli değil. Aracın geçmişi, bakım durumu ve genel kondisyonu en az model kadar önemli. Gelin, 500 bin TL bütçeyle değerlendirilebilecek en iyi ikinci el araçlara birlikte göz atalım.

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Renault Clio 4 (2013-2016)

Türkiye'de ikinci el piyasasının en güçlü modellerinden biri olan Renault Clio 4, özellikle 1.5 dCi dizel motoruyla düşük yakıt tüketimi arayanların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Günümüzde temiz örnekleri donanım seviyesine göre yaklaşık 450 bin ila 600 bin TL arasında bulunabiliyor. Modelin en büyük avantajları ekonomik yakıt tüketimi, yaygın servis ağı ve uygun bakım maliyetleri. Ayrıca şehir içi kullanımda kompakt boyutları sayesinde park ve manevra konusunda da sürücüsünü yormuyor.

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Satın alırken özellikle yüksek kilometreli araçlarda turbo, enjektör ve debriyaj durumu kontrol edilmeli.

Hyundai i20 (PB Kasa, 2012-2015)

Sağlam yapısı ve düşük arıza oranıyla dikkat çeken Hyundai i20, yedek parça erişiminin kolay olmasıyla da tercih sebeplerinden biri. Özellikle 1.2 benzinli motorlu versiyonlar bakım maliyetleri açısından avantaj sağlıyor. Alım sırasında ön takım kontrollerinin yapılması ve düzenli servis kayıtlarının incelenmesi faydalı olacaktır. Özellikle ticari kullanım geçmişi olan araçlarda ekstra dikkatli olunmalı.

Ford Fiesta (MK7, 2009-2014)

Sürüş keyfi konusunda sınıfının en başarılı modellerinden biri olan Ford Fiesta, özellikle direksiyon hissi ve yol tutuşuyla öne çıkıyor. 500 bin TL seviyelerinde temiz örneklerini bulmak hâlâ mümkün. Satın alma aşamasında ön takım, direksiyon kutusu ve şanzıman kontrollerinin yapılması önem taşıyor.

Toyota Corolla (E150 Kasa, 2007-2011)

Uzun ömürlü ve dayanıklı otomobil denildiğinde akla ilk gelen modellerden biri Toyota Corolla, bugün hâlâ yüksek kullanıcı memnuniyetine sahip. Atmosferik benzinli motorları sayesinde karmaşık mekanik sistemlere sahip olmayan model, düzenli bakım gördüğünde yüz binlerce kilometre sorunsuz kullanılabiliyor. Ayrıca ikinci elde satışı da oldukça kolay. Araç satın alınırken LPG uygulaması varsa montaj kalitesi ve motor durumu detaylı şekilde incelenmeli. Bu modellerde kronik boya atma sorunu olduğunu da hatırlatalım.

Opel Astra H (2007-2012)

Konfor ve yol tutuş dengesini başarılı şekilde sunan Opel Astra H, ikinci el piyasasının güçlü otomobillerinden biri. Özellikle 1.6 benzinli motorlu versiyonları yaygın olarak tercih ediliyor.Araç, sağlam gövde yapısı ve yüksek sürüş konforuyla öne çıkarken yedek parça erişimi konusunda da kullanıcılarını zorlamıyor. Alırken elektronik ekipmanların çalıştığından emin olunmalı. Bu modellerde maalesef elektronik arızalar oldukça yaygın.

Fiat Linea (2012-2016)

Geniş iç hacmi ve bagaj hacmiyle gönüllere taht kuran Linea, özellikle aileler için çok uygun modellerden biri. 1.3 Multijet dizel motorlu versiyonlar düşük yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Parça maliyetlerinin uygun olması da modelin en büyük avantajlarından biri. Satın alma aşamasında enjektör, turbo ve debriyaj sistemleri detaylı şekilde incelenmeli. Ticari kullanım geçmişine sahip araçlarda kilometre doğrulaması yapmak da önemli.

Peki siz yukarıdaki modeller hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce listede olması gereken başka bir model de var mı?