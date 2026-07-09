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GTA 6, Tuhaf Bir Kriter Yerine Getirilmediği Sürece Milyonlarca Kişi İçin "Oynanamaz" Olacak

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Avustralya'daki çevrim içi güvenlik yasaları, GTA 6'yı oynayabilmek için Avustralya vatandaşlarının kimlik ibraz etmesini zorunlu kılıyor.

GTA 6, Tuhaf Bir Kriter Yerine Getirilmediği Sürece Milyonlarca Kişi İçin "Oynanamaz" Olacak
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Artık hepimizin gözü kulağı ve planları GTA 6 ve onun çıkış tarihinde. Asıl sorun ise Rockstar Games’in bu devasa yapımının bazı oyuncular için kâbusa dönüşecek olması.

Bizi okuyorsanız muhtemelen Avustralya'da yaşamıyorsunuz ama Avustralya'da yaşayanların oyunu oynayabilmesi için tabiri caizse kimlik ibraz etmeleri gerekecek.

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GTA 6, Tuhaf Bir Kriter Yerine Getirilmediği Sürece Milyonlarca Kişi İçin "Oynanamaz" Olacak
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GTA 6'yı Avustralya'da oynamak için kimlik gerekecek

This has to be the most Australian GTA 6 headline I’ve ever seen 🤣
by u/Forward_Problem_7550 in GTA6

Avustralya’nın mart ayında yürürlüğe giren yeni çevrim içi güvenlik yasaları, oyun dünyasını fena karıştırdı. Ülkedeki oyuncuların GTA 6’ya, özellikle de oyunun online moduna erişebilmeleri için dijital kimlik doğrulaması yapması zorunlu hâle geliyor.

Hatta durum birkaç gündür sosyal medyada dalga konusu oldu bile. Reddit kullanıcıları, "2013’te annemize oyunu alması için yalvarıyorduk, 2026’da kimliğini vermesi için yalvaracağız" diyerek durumun absürtlüğünü özetliyor. Hatta bir kullanıcı, "Avustralya’da oyunda alkollü araç sürerken yakalanırsanız, gerçek hayattaki ehliyetinizi kaybediyormuşsunuz" diyerek Avustralya'yı "bakıcı devlet" olmakla eleştiriyor.

Peki böylesi bir durum ilk mi?

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Aslında 18 yaş sınırındaki bir oyun için kimlik göstermek yeni bir şey değil. Eskiden mağazaya gider, kimliği gösterir ve kutulu oyunu alıp çıkardınız ancak GTA 6’nın ilk etapta yalnızca dijital olarak satılacak olması işi değiştiriyor.

Oyuncular, oyuna girmek için pasaport veya ehliyet gibi son derece hassas bilgileri internet ortamında "güvenilir" üçüncü taraf şirketlerle paylaşmak zorunda. Bu durum, "Tek bir siber saldırıyla tüm kimlik bilgilerim internete sızar mı?" korkusunu da beraberinde getiriyor. Artık bu sorunların nasıl aşılacağını da zamanla göreceğiz.

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