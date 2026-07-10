Mercedes sahiplerinin sıkça dikkatini çeken detaylardan biri, direksiyon tam sağa veya sola çevrildiğinde ön lastiklerin yana doğru yatık görünmesidir. İlk bakışta bir arıza gibi duran bu görüntü, aslında Mercedes mühendislerinin yıllardır kullandığı gelişmiş direksiyon geometrisinin doğal bir sonucu.

Bir Mercedes'in başına geçip direksiyonu sonuna kadar çevirdiğinizde ön tekerleklerin normalden farklı bir açıyla durduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Özellikle park manevralarında veya aracın önünden bakıldığında lastikler sanki yere doğru yatıyormuş gibi görünür.

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Mercedes mühendisleri, sürüş konforu ile yol tutuş performansını aynı anda sunabilmek için direksiyon ve süspansiyon sistemlerini çok hassas geometriler üzerine kurar. Direksiyon tam çevrildiğinde ortaya çıkan bu ilginç görüntü de işte bu mühendislik yaklaşımının bir sonucudur. Gelin detaylarına bakalım.

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Direksiyon çevrildiğinde tekerlekler yalnızca sağa veya sola dönmez.

Aynı zamanda direksiyon ekseninin açısı nedeniyle farklı bir hareket daha gerçekleştirir. Mercedes modellerinde kullanılan direksiyon geometrisi, dönüş sırasında tekerleğin kamber açısının da değişmesine neden olur. Bu nedenle direksiyon sonuna kadar kırıldığında tekerleğin üst kısmı içeri doğru yatmış gibi görünür. Özellikle arkadan itişli Mercedes modellerinde bu etki daha belirgin şekilde gözlemlenebilir.

Bu görüntünün arkasındaki en önemli mühendislik detaylarından biri pozitif kaster açısıdır.

Kaster, direksiyon ekseninin dikey hatta göre geriye doğru eğimli olmasını ifade eder. Mercedes, yüksek hız stabilitesi ve direksiyon hissini iyileştirmek için birçok modelinde belirli seviyelerde pozitif kaster kullanır. Direksiyon çevrildiğinde tekerlek bu eğimli eksen etrafında hareket ettiği için doğal olarak yana doğru yatmaya başlar. Yani sürücünün gördüğü eğim aslında direksiyon sisteminin çalışma şeklinin dışarıdan görünen sonucudur.

Peki Mercedes mühendisleri bu sistemi neden tercih ediyor?

Evet lastikler döndüğü zaman şık bir görüntü ortaya çıkıyor ancak bu tasarımın amacı yalnızca farklı görünmek değil. Direksiyon geometrisi sayesinde araç hareket halindeyken birçok avantaj elde edilir. Öncelikle yüksek kaster açısı direksiyonun düz konuma geri dönme isteğini artırır. Bu sayede araç yüksek hızlarda daha kararlı ilerler. Aynı zamanda sürücü direksiyondan daha fazla geri bildirim alır ve otomobilin yol üzerindeki davranışlarını daha net hisseder.

Tekerleğin dönüş sırasında belirli açılarda hareket etmesi, viraj esnasında lastiğin yolla temasını optimize etmeye yardımcı olur. Araç gövdesi yana yatarken lastiğin temas yüzeyinin mümkün olduğunca korunması hedeflenir. Kısacası park ederken görülen bu küçük detay, aslında sürüş güvenliğini ve sürüş kalitesini artıran büyük bir mühendislik çalışmasının sonucudur.