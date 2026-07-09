Dacia’nın Türkiye’de üretilecek yeni crossover modeli Striker için fiyat beklentileri şekillenmeye başladı. Henüz resmî rakamlar açıklanmamış olsa da modelin Türkiye’de nasıl konumlandırılacağı şimdiden merak konusu olmuştu.

Dacia, son dönemin en çok merak edilen modellerinden biri olan Striker'ı resmen tanıttı. Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında üretilecek olan model, markanın C segmentindeki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

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Hibrit, Hybrid 4x4 ve LPG destekli motor seçenekleriyle gelecek olan Striker, Dacia'nın bugüne kadar geliştirdiği en kapsamlı modellerden biri olacak. Avrupa pazarında 25 bin euronun altında bir başlangıç fiyatıyla konumlandırılması planlanan araç, uygun fiyatlı aile otomobili arayan kullanıcıları hedefliyor.

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Dacia Striker'ın Türkiye fiyatı ne kadar olabilir?

Webtekno’nun sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre giriş seviyesindeki versiyonun fiyatı yaklaşık 1,8 milyon TL seviyesinden başlayacak. Daha zengin donanım paketleri, hibrit 4x4 sistemi ve ek opsiyonlarla birlikte fiyatın 2,3 milyon TL seviyelerine kadar yükselmesi bekleniyor.

Hatırlatalım, Dacia tarafından henüz resmi bir fiyat açıklaması yapılmadı. Nihai fiyatlar; döviz kuru, vergi düzenlemeleri ve modelin donanım seçeneklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Striker'ın en büyük kozu ÖTV muafiyeti olacak.

Dacia Striker'ın Türkiye'deki en önemli avantajlarından biri, Bursa'da üretilecek olması olacak. Webtekno'nun edindiği bilgilere göre aracın yerlilik oranı yüzde 40'ın üzerine çıkacak. Bu oran, Striker'ın mevcut düzenlemeler kapsamında ÖTV muafiyetli araç alımında tercih edilebilecek modeller arasında yer almasını sağlayacak.

Striker'ın 2026 yılının son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.