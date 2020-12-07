eFootball PES 2021 LITE, Xbox, PS4 ve PC İçin Yayınlandı

KONAMI, eFootball PES 2021'in LITE sürümünü; PlayStation 4, Xbox One ve PC için ücretsiz olarak yayınladı. Platformların uygulama mağazaları üzerinden ulaşılabilen eFootball PES 2021 LITE, myclub ve çevrimiçi oyun modlarına destek veriyor.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden KONAMI, bu yıl es geçtiği eFootball PES 2021'in ücretsiz ve daha sade bir sürümü olan "eFootball PES 2021 LITE"ın yayınlandığını duyurdu. PlayStation 4, Xbox One, PC üzerinden erişilebilen oyun, pek çok futbol tutkununun yüzünü güldüreceğe benziyor.

eFootball PES 2021 LITE'ın en önemli özelliği, hiç şüphesiz "myclub" isimli oyun moduna tam destek sağlıyor olması. Yani ücretsiz olarak edinebileceğiniz bu oyunda, kendi takımınızı da kurup, en iyi oyuncuları yetiştirmeye çalışacaksınız. Üstelik buradaki verileriniz, eFootball PES 2021'e de aktarılabilecek. eFootball PES'in en sevilen oyun modunun ücretsiz olarak sunulması, milyonlarca oyuncuyu eFootball PES 2021 LITE'a çekmeyi sağlayacak gibi görünüyor.

KONAMI'nin yaptığı açıklamalara göre eFootball PES 2021 LITE, myclub oyun modunun yanı sıra çevrimdışı karşılaşma yapma, antrenman ve yerel karşılaşmalara da imkan tanıyor. Ayrıca oyuncular, istedikleri takdirde Matchday ve çevrimiçi turnuvalara da dahil olabiliyorlar. Tüm bunlara ek olarak pek çok stadyum da eFootball PES 2021 LITE da aktif olarak kullanılabilecek.

eFootball PES 2021 LITE'ın dikkat çeken yanlarından bir tanesi de bir nevi çapraz platform desteğine sahip olması. Örneğin çevrimiçi bir karşılaşmaya dahil olmak istediğinizde, rakip rastgele bulunuyor. Yani eFootball PES 2021 LITE oynarken oyunun tam sürümüne sahip bir oyuncuyla karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Bu da arkadaşlarınızla girmek istediğiniz karşılaşmalarda, olası kısıtlamaları kaldırmış olacak.

eFootball PES 2021 LITE'a sahip olmak için yapmanız gerekenler

KONAMI'nin ücretsiz olarak yayınladığı eFootball PES 2021 LITE'a erişmek için, kullandığınız oyun cihazı için uygun uygulama mağazasına erişmeniz gerekiyor. Bu bağlamda, oyunu bilgisayarınıza indirmek için burada bulunan bağlantıyla Steam'e, burada bulunan bağlantıyla PlayStation Store'a ve burada bulunan bağlantıyla da Microsoft Store'a (Xbox One için) erişebilirsiniz.