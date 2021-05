Red Dead Redemption II, Sadece 3 Yılda Nasıl Efsane Oldu?

Efsane Oyunlar bölüm 8’de sizlerle beraber Red Dead Redemption II kısa zamanda neden ve nasıl efsane olmayı başardı, beraber inceliyoruz.

Bildiğiniz üzere Efsane Oyunlar serimizde genellikle eski ve oyuncularda ayrı yer edinmiş, hayatımızda hikayeler bırakan oyunları yazıyordum. Serimizin bu bölümünde 2018 yılında çıkan Red Dead Redemption II konusunda yazacağım. RDR2 gerçekten efsane oyunlar arasında 3 yılda kendine mükemmel bir yer edindi.

Serinin üçüncü oyunu olan Red Dead Redemption II diğer oyunlara istinaden gerçekten oyun dünyasında unutulmayacak bir yapım oldu. Aslında buram buram size oyunu övebilirim. Özellikle tarihi göndermeleri ve hikaye yapısıyla asla unutulmayacak bir oyun olduğunu da söylemekte fayda var. Red Dead Revolver, Red Dead Redemption 1 bu kadar eğlenceli oyunlar değildi. İtiraf etmeliyim ki Rockstar Games 2018 yapımı bir oyunu şimdiden efsaneler arasına soktu.

Van der Linde Çetesi hikayesi bir sanat eseri

1878 yılında (Red Dead Redemption 1) kurulan Van der Linde çetesine katılan 15 yaşındaki Arthur Morgan ikinci oyunda büyümüş tam bir silahşör olmuş. Oyuna başladığımızda karakterimiz Arthur’la zorlu bir kış gününde çeteyi taşırken tanışıyoruz. Oyunun bu sahnesi oldukça önemli keza dünyada herkes bu bölümü Quentin Tarantino’nun The Hateful Eight filmine benzetiyor. Amerikan tarihinde herkesin bildiği çetelerin yasallaşması zamanına atıfta bulunan oyunda çete liderimiz Dutch son bir vurgun yapmak istiyor.

Abicim diyoruz tam soygunu yaptık, patlattık her şeyi falan diye o anda “haydaaaa” diyoruz. The Pinkerton Agency’i peşimize takıyoruz. Bu arada çete liderimiz Dutch’da hafiften kafayı üşütme noktasına geliyor. Nehir’de adam boğmalar, sürekli son iş demeler, adam bıçaklamalar falan “e babacım hani legalize oluyorduk biz?” diyoruz ama Dutch durmuyor. Micah ile ayrıca uğraşıyoruz falan (bir de bu elemanı kurtaracağız diye kendimizden geçtik). Bir oyunda iki karakter oynamaya pek alışkın olmasak da “dikkat spoiler” Arthur hakkın rahmetine kavuştuktan sonra pat oyunun son %20’ini John Marston’la devam ediyoruz. Bu arada Dutch’da büyük hayın çıkıyor söyleyelim. Kısacası oyunun öyle entrikalı bir senaryosu var ki ve bu tarz olayların zamanında ABD’de yaşandığını da biliyorsunuz ya oyun kendine bu nedenle tamamen sarıyor. Bırakmadan edemiyorsunuz.

Oyunun mekanikleri adeta efsane

Şimdi gerçekçilik konusunda oyun gerçekten efsane. GTA’dan alışkın olduğumuz mekanikler RDR2’de yer alıyor ama burada şunu kesinlikle es geçmemiş “gerçekçilik” faktörü cidden öne çıkıyor. Atınızı zorladığınızda hayvanın çatlaması, barda içip içip olay çıkarabilme, tutuklanma, bir şehirde olay çıkarınca aranma. Bunların tamamı RDR2’nin yapay zeka mekaniğini net olarak tamamlıyor. Rockstar şunu unutmamış; “Bir şehirde aranınca her yerde aranmıyorsun abicim”. Genelde benzer oyunlarda çektiğimiz en büyük problem buydu anında her yerde Wanted olma sorunu vardı. RDR2’de bu yok.

Atışlar, sohbetler, yaptığımız her hareketin bir sonucu var. Red Dead Redemption II’de attığınız her adım farklı bir olayı tetikliyor. Beni en çok mutlu eden şeylerden biri buydu. Bildiğiniz üzere genellikle hikayeye her oyunda net müdahale edemiyorsunuz ama RDR2’de böyle bir durum yok. Sürekli mevzu sürekli kavga. Bu arada oyunun vahşi hayvan mekaniğine ayrıca bayıldım, o dönemde ABD oldukça vahşi yaşama açık durumda. Bir anda kafanıza panter fırlayıp atın üzerinden alabiliyor sizi. Bu da gerçekçiliği arttırıyor.

Mekanlar ve atmosfer çok ince düşünülmüş, hey yavrum hey

Oyunun en büyük dinamiği bu. Her şey çok ince düşünülmüş. Tüm mekanlar direkt Amerikan klasiği. Zamanında TRT’de izlediğimiz kovboy filmlerinde ne varsa RDR2’de o var. Oyunun müzikleri ve olaylar da aynı şekilde devam ediyor. Barlar, oteller, ahırlar ve kamp yerleri gerçekten bildiğimiz cowboy filmleri.

Altın arayan insanlar, madenciler ve hatta misyonerler bile oyunda ince ince işlenmiş. Oyunu oynarken fark ediyorsunuz ki sanayileşmenin bile hangi şartlarda nasıl gerçekleştiği net olarak karşınıza çıkıyor. Dün çete savaşları yaptığınız adamlar bir gün sonra iş adamı olup demiryolu döşüyorlar. Oyun gerçekten kendine hayran bırakıyor yahu.

Grafikler ve optimizasyon gayet başarılı

İnsana PlayStation aldırmak için bahane yaratan harika grafiklere sahip olan oyunda tüm alan kaplamaları yine özenle yapılmış. Şimdi şunu yazacağım bu oyun PC’ye çıkmadan önce harika bir konsol oyunuydu. Çevremde o kadar çok arkadaşım var ki sadece RDR 2 oynamak için gidip PS 4 alan inanamazsınız.

Oyunu oynarken en büyük endişem bir şekilde optimizasyon problemi yaşayıp inanılmaz kasmalar yaşayacak olmaktı. 1 TB PlayStation 4 Slim’de böyle bir sorun yaşamadım sadece RDR 2 oynarken belli bir süre sonra PS4 artık yanmaya başlıyor bunu da hissediyorsunuz ancak bu da herhangi bir oyun içi performans yaratmıyor. Oyunda animasyonlarda çok özenli hazırlanmış. GTA’da ki hatalar dikkate alınmış gibi duruyor. Özellikle saçma sapan kolların bacakların ayrı yerlere savrulması olayını kaldırmışlar. Bunu yaşayanlar aranızda biliyorlardır zaten.

Oyunda herkese güvenmeyin öttürürler adamı

Ya oyunun en eğlenceli bölümü burası. Birine güveniyorsun pat bir bakmışsın pantolonuna kadar gitmiş. Özellikle bir eve gidip karı kocayla yiyip içiyorsunuz. İçkinize uyku ilacı atıyorlar ve pat soyulmuşsunuz. Yahu ne güldüm bu sahnede anlatamam. Sonra gidip paramı geri aldım gerçi ama gerçekten çok eğlenmiştim.

Bununla beraber mekanları çok ciddi taramak gerekiyor, herhangi bir mekanda bir tablo arkasında ya da şöminenin içinde ganimet bulabilmek cidden harika. Yolda atınızla ilerlerken ciddi depresyon problemleri olan tiplerle karşılaşıp, sana iyilik yapayım derseniz bir anda tuzağa da düşebilirsiniz. Çevrenizi saran silahlı adamlar her şeyinizi alıp sizi bırakabilirler. RDR 2 gerçek bir Western ya.

3 yıllık oyun nasıl oldu da efsane oldu?

Western oyunlardaki açık

Gerçekçi hikaye tabanlı anlatım

Grafikler

Oyun içi mekanikler

İnce düşünülmüş hikaye ve tasarım yapısı

Atmosfer

Karakterlere özel oluşturulmuş kişiselleştirme

Hepsi Red Dead Redemption 2’yi efsane yapıyor. Vahşi Batı konsepti oyun firmalarının çok girmek istemediği bir konu. Bunun en büyük nedeni “azınlıklar konusunda” firmaların çekinceleri. Rockstar Games bunu gerçekten dikkatli işleyerek büyük bir iş başarmış. Oyun yapmak ve senaryosunu yazmak zaten zor bir iş ancak Red Dead Redemption 2 bu işi tam anlamıyla kıvırmış diyebilirim. Rockstar Games’in GTA gibi bir oyun serisi hiç olmasaydı 2018 yılında aynı popülerliği RDR 2’yle yakalayabilirdi.,

Oyunun eksik tarafları yok mu? Elbette var, mesela oyunu lokalizasyon açısından eleştirebiliriz. GTA’da olduğu gibi yine Türkçe dil paketi yok. Bununla beraber PC versiyonu ve Online’ı da oldukça geç çıktı. Ama baktığınızda oyun tamamen bir efsane. RDR 2 gibi bir başka yapım en azından önümüzdeki birkaç yıl içinde çıkmayacak. Bu da oyunu ortalama 6-7 yaşına kadar taşıyor ve “kült” oyunlar listesine alıyor.

Efsane oyunların bir sonraki bölümünde hangi oyunu görmek istediğinizi lütfen yorumlarda belirtin bu arada RDR hikayelerinizi sizde yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.