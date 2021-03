Sadece Ultima Online Oynayan Neslin Yaşadığı 12 Durum

Dünyanın ilk MMORPG oyunlarından olan Ultima Online ülkemizde neredeyse 1999’dan beri oynanıyor. Memleketimizin güzide Ultima Online Shard’larında birbirinden efsanevi maceralara atılan neslin yaşadığı durumları inceleyeceğiz.

Öncelikle Ultima Online’ı efsane yapan esas konudan bahsedelim biraz. Dünyanın ilk MMORPG oyunlarından olması Ultima Online’ı yegane efsane yapan etmenlerden sadece biri. Oyun içi etkileşim ve gerçekçi hazırlanmış yetenekler sayesinde oyun birçok rakibine fark atıyor. Yine maddelerde de bahsedeceğimiz çok önemli bir husus var. Ultima Online’da bir haftada yaptığınız ya da elde ettiğiniz bir eşyayı kaybetmeniz sadece 10 saniye sürüyor.

Yetenek geliştirme, rol yapma, guild kurma, ev yapma ve evde yaşama gibi birçok etkinliği yapmanızı sağlayan hatta “dilenmenizi” sağlayabilen Ultima Online’da karakterler genelde 3’e ayrılıyorlar. Zanaatkarlar, savaşçılar ve hayvan eğitmenleri. Şimdi tabi bu terimleri Türkçe söyleyince oldukça enteresan oluyor ancak oyun içinde emin olun bu yeteneklerde aşağı doğru kırılıyor. Gelin hadi Ultima Online’a hep beraber geri dönelim.

#1. Brit Mezarda iskelet doğramak

Ultima Online’da Britanya Mezarlığı’nda iskelet doğramayana kız vermezler. Oyunun ilk başlangıç noktası olan Brit’te (Britanya) her daim mezarlıkta iskelet doğrayan kişiler görebilirsiniz. Özellikle fencing, swordsmanship ya da mace fighting yeteneklerini geliştirmek isteyen bütün oyuncular buradadır. Mutlaka biri gidip Brit Mezar ortasındaki Lich’i çeker ve herkesi öldürür.

App olarak tabir ettiğimiz, Apprentice oyuncuların tamamı buradadır. Savaş yeteneklerini geliştirmekle beraber “beleş iskelet zırhı da” bol bol bulabilirler. Bir dönemin Resurrection Scroll’la para kasılabileceğini bilmeyen oyuncular Brit mezardan her buldukları eşyayı vendorlara satmayı denemişlerdir.

#2. Ultima Online’a özel terimler

Yatmak > Ölmek

Kesmek > Öldürmek

Lootlamak > Cesette ne varsa almak

PK > Player Killer karakterler. İsimleri kırmızı olarak gözükür

Mavi > Masum, normal PK avlayan karakterler. Her oyuncu mavi başlar oyuna ve isimleri mavi olarak gözükür.

Crim > Criminal olarak oyunda gezen isimleri gri yazan karakterler. PK ya da yaratık keserek tekrar mavi olabilirler. Guards yazarak şehirlerde öldürtebilirsiniz.

APP > Oyuna yeni başlayan ya da acemi oyunculara verilen isim. Grandmaster seviyesine ulaşan bir oyuncu kötü oynuyorsa APP diye dalga geçilir.

Brit > Britania’nın kısaltılmış hali.

Aksiyon > Savaşmak.

GZ > Guard zone. Bu alanlarda Guards yazarak size saldıran oyuncunun direk ölmesini sağlayabilirsiniz. Bir anda kafasına gardiyan ışınlanır.

Server Patladı > Oynadığınız sunucunun kapanması

Teşko > Tuzak.

Macroya bırakmak > Karakterinizi belli bir işi yapması için 3. Parti bir yazılım kurarak siz pc başında değilken karakterinizin oyunda aktif olmasıdır.

Ultima Online’nın gerçekten ciddi bir oyuncu kitlesi olduğu için her sunucuda kullanılan ortak terimler gelişmiştir. Bu terimleri oyun içinde bilmeniz gerçekten çok önemli. “Aksiyona gidiyoruz biz kanka sende gel hadi” derse biri, aksiyon ne ki demeyin sakın.

UO oynarken en dertli konulardan biri de kimseye gerçekten güvenemeyeceğiniz. En yakın arkadaşlarınız bile elinizdeki silahlar için sizi satabilir hatta sırtınızdan bıçaklayabilirler. Bu oyunda hesabınızı çaldırmanız vs. önemli değildir. Keza sizin olan eşya aslında herkesindir.

#3. İn Lor pleaseee!

Ultima Online’ın en önemli büyülerinden biridir (bence). Latince kökenlidir, in yaratmak oluşturmak manasına gelir, lor ışık demektir. Oyunun meşhur nightsight isimli büyüsüdür. Bu büyünün iksiri de bulunmaktadır. İksir oyunda gece olunca sanki gündüz gibi ekranınızın parlamasına neden oluyor. Bu nedenle de nightsight iksiri ya da İn Lor büyüsüyle gezmek oyun deneyimi için oldukça elzem. Ortalıkta sırf bu iksire para vermemek için dolaşan birçok “warrior” görebilirsiniz. Brit banka çevresinde “In Lor pleasee” diye koşuşturup dururlar.

Elbette sizin warrior zannettiğiniz “abi In Lor please be” diyen bir arkadaş cart diye çantanızda ne varsa çalabilir. Ultima Online dünyası bu acımasızdır. Bütün çantayı cart diye kaptırmanızın yanında In Lor attığınız adam bir başkasına saldırdıysa yandınız. “Guards” yazan biri nedeniyle yere düşüp üzerinizde ne varsa kaptırabilirsiniz.

#4. Minoc madencilerinin efsanevi dayanışması

Minoc isimli madenci şehrinde ne kadar kazı yapan madenci varsa hepsi gerçekten dayanışma içindedir. Genelde zanaatkar karakterler magery ya da herhangi bir savaş yeteneği geliştirmezler. Birçok Ultima Online sunucusu 7x denilen sadece 7 adet yeteneği geliştirebileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle Minoc’ta Guard Zone denilen şehir gardiyanlarının sizi koruyamadığı alanda kazı yapmak durumunda kaldıkları için “saldırıya açıklardır”.

Minoc madene gidip herhangi bir saldırı yapmak istediğinizde 10 tane elinde kazma olan adam size nasıl tekme tokat saldırıyor inanamazsınız. Özellikle “PK” oynamayı seven bir oyuncuysanız ve biraz madenci kesip yolumu bulayım diyorsanız “kalabalık bir madenci” grubu tarafından linç edilebilir hatta aralarında Allah Muhafaza mage ya da fencing bilen varsa yatabilirsiniz bile (*yatmak ölmek anlamına geliyor). Eklememiz gerekli bu oyunda madenci dayanışması çok tehlikelidir, PK ya da Mavi oynayan karakterler aksiyon sırasında birbirlerini ölümüne parçalasalar da burada herkes kardeştir.

#5. Öldün her şey bitti

Ultima Online’ı gerçekten mükemmel yapan en büyük detay, öldüğünüz anda eşyalarınızın “lootlanabilir” hale gelmesi. Günlerce uğraşıp emek verdiğiniz her şey öldüğünüzde cesedinizden alınabiliyor. Üzerimde +15 set, +15 katana, Fire Mage Robe var falan, bunların hepsi fani şeyler. Brit’te tuzağa düşüp 3 tane Corp Por, 1 tane In Nox yedin mi bak hepsi nasıl gidiyor.

Bu oyunda en değerli binek genellikle Nightmare ismi verilen ve sahibi öldüğünde çıldıran bir attır. Çevrede kim varsa yok etmeye yönelik hareket eder. Bu gözler Brit’te altında Nightmare’lı bir adamın 3 Kal Vas Flam yiyip, altındaki bineği “Guards” yazarak kestiklerini gördü. Breh breh breh.

#6. Brit köprüye PK geldi abiii

Ultima Online dünyası acımasız bir dünyadır diyoruz ya. Eğer bu çağrıya kulak verirseniz birazdan dünyanın en büyük tezgahına düşeceksiniz. Düşen oyuncuların şu anda yüzleri gülüyor hatta. Siz Brit banka önünde elinizde silahınız, üzerinizde setleriniz ya da birbirinden mükemmel cüppelerinizi sergilerken biri gelip bir anda “Brit köprüye PK geldi abiiğğ” diyorsa bilin ki büyük oyun var. Genellikle oyunun en büyük PK vs Mavi savaşları Brit köprü tarafında yapılmasıyla beraber, burada savaşırken Brit köprüye atılacak 2 duvar büyüsü nedeniyle ortada kalkıp ölme ihtimaliniz çok yüksek.

Bu numarayı birkaç sefer yatıp üzerinizdeki eşyaları kaybettikten sonra yememeye hatta tuzağı kuran kişi olmaya başlıyorsunuz. Oyunda hızlı sosyalleştiğiniz için birkaç tane büyücü arkadaşınızla beraber, görünmez olup 2 tarafa duvar atıp arada sıkışan oyuncuları parçalıyor ve lootlayıp kaçıyorsunuz. Tertemiz taktik bak vallahi.

#7. Kardeş Destard’a gate var mı?

Oyun içinde sıkça duyabileceğiniz isteklerden biridir. Büyücüyseniz ve her yeri marklamışsanız biri gelip mutlaka “kardeş Destard’a bir gate açar mısın? Dragon kesecem” diye sorar. Bunları “runebooku” olmayan warriorler daha çok isterler. Dedik ya enteresan bir dünyadır Ultima, belki hayatınız boyunca bir daha görmeyeceğiniz ya da yarın öbür gün aksiyonda ağzınızı burnunuzu kıracak bir adama yardım edersiniz.

Bu sorunun ikinci ve korkunç bir hali vardır. Biri koşa koşa Brit bankaya gelir; “Unicorn spawn oldu, tamer var mı? Çabuk gelin” diyerek bir gate açar ve siz girip ölürsünüz. Aslında teşkonun kralını yemişsinizdir, bu gate açan kişinin, gatein ucunda bekleyen bir arkadaşı vardır ve açılan gatei duvarla kapatıp sizi de yakarak öldürmüştür. Geçmiş olsun…

#8. Jhelom ve Brit balıkçıları

Oyunun hep korku filmi gibi anılarından bahsediyoruz ancak işin farklı bir ayağı var. Bu oyunda en mutlu adamları “balıkçılık yapan” oyunculardır. Genelde balık tutmak için macroya bıraktıkları karakterleri balık tutar, zaman zaman tuttuğu balıkları pişirirler. Bu oyuncuların aldıkları belli, sattıkları bellidir. İşin bir tık daha ileri giden versiyonunda kendilerine bir gemi alırlar. Gemide balıkçılık serüveni başlar, Jhelom ve Brit arasında sefer yaparlar.

Ultima Online’da balıkçı olmak gerçekten çok eğlencelidir. 2D bir oyunda gemiyle yolculuk yapmak, geminizi istediğiniz gibi yönlendirmek gibisi yoktur. Hatta bu seferler sırasında şanslıysanız kasa vs. düşürebilirsiniz.

#9. İnternet cafe guildleri

Ultima Online’da topluluk yapısı çok sadıktır. Her internet cafenin bir guildi olur. Farklı guildden biri internet cafeye geldiği zaman sizinle aynı UO Shard’da oynuyorsa beraber kesinlikle aksiyona çıkmaz, aranıza almazsınız. Günün sonunda sürekli sizin cafenize gidip gelmeye başladıysa bu kişi guildinize girmesi konusunda ikna edersiniz.

Bu arada kendi cafenizde yer bulamadınız ya da bir sorun olduysa, farklı bir cafeye gitmek zorunda kaldıysanız mutlaka hesabınızı kapattığınızdan emin olun. Hata ile hesabınızı açık bıraktıysanız o hesabı mutlaka patlatırlar. Daimi müşterisi olmadığınız yerde UO oynanmaz. Bu arada Türkiye’nin en büyük internet cafe guildlerinden biri de Nebula’dan Black Dragons guildidir.

#10. Tamer olmak bir ayrıcalıktır

Oyunda her guild kendi tamerlarına sahip olmak ister. Tame yeteneği oyunda en zor kasılan yetenektir ve guildler genellikle tamer oyunculara bayılır. Tamerlar da guidlere bayılırlar. Düşünecek olursanız tame kasmaya üşenmiş bir ton adamın içinde teksiniz. Oyunda değerli bineklerin çıktığı her yerin markları size verilir, buralarda asla tek dolaşmazsınız. Guild’den spawnda kesiyorlar beni dediğiniz an bir anda 10 kişi olmanız oldukça muhtemel.

Ayrıca Shire, Mustang, Mid Ostard, Unicorn ve Nightmare spawnlarından bineği daha kolay tamelersiniz. Bu binekler oldukça değerli oldukları için mutlaka spawnlarda aksiyon çıkar ve finalinde binek ölür. Buradan bineği sağlam almak için de gerçekten iyi bir guilde ihtiyacınız olduğunu asla unutmayın. Tamerlar her sunucunun göz bebekleri ve en zengin adamlarıdır.

#11. Brit’te evin var mı kardeş?

Kalabalık bir sunucuda Brit’te birinin evinin olması oldukça prestijli bir iştir. Oyunda alan savaşı yaptığınız zamanlarda tam ölecekken evinize kaçabilir böylece ölmekten kurtulabilirsiniz “tabi kapıyı zamanında kapatabilirseniz”. Kapınızı kapatmanız ve oyuncuyu evden atabilmeniz gibi oldukça önemli hususlardır. Ultima Online “ev özelleştirmesi” konusunda oldukça değerli bir oyundur. Dünyada hala birçok açık dünya sistemli oyunda ev özelleştirmesi bu denli değerli değildir.

Güzel döşenmiş bir evi tuzaklarla doldurabilir, aksiyon sırasında sanki ölüyormuş gibi yaparak rakiplerinizi eve çekip “golemle” Allah yarattı demeden yatırabilirsiniz. Strateji ve tuzakların en çok işlediği yerler evlerdir. Bunu mutlaka unutmayın.

#12. Türkiye’nin efsane Ultima Online sunucuları

Olympos

Arcadia

Revolution

Nebula

Epica

Pyramid

Amentes

Gibi Ultima Online sunucuları Power Play alanında oldukça ciddi sürelerce Türkiye’de UO’nun gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Hemen her oyuncunun bu sunucularda oldukça güzel arkadaşlıkları ve hatıraları vardır. Ultima Online deneyimi yaşamış oyuncuların başka online oyunlardan neden keyif alamadıkları aslında oldukça ortada. Ultima Online dünyanın en iyi grafiklerine sahip oyun olmasa da en iyi mekaniklerine ve dinamiklerine sahip oyun olmayı hala sürdürüyor.

Ultima Online’ı efsane yapan nedenleri ve unutulmaz anıları sizler için derlemeye çalıştık. Sizlerde Ultima Online oynadıysanız ve efsane anılarınız varsa lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.