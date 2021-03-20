Efsane Oyunlar Bölüm #1: Vice City Yuvamız Tommy Babamız

Aksiyon macera oyunları dünyasına bambaşka bir yön veren Rockstar Games’in popüler oyun serisi GTA’nın “gerçek efsanesi Vice City’e” tekrar dönüş yapıyoruz. 2001 yılında oyun dünyasını değiştiren GTA Vice City neden bu kadar önemli bir oyun hiç düşündünüz mü? Grand Theft Auto: Vice City’i iyi anlayabilmek için öncelikle yapmamız gereken çok önemli bir iş var o da GTA’nın gelişimini gözlemlemek. GTA 3 ne kadar hikayenin başlangıcı gibi görünse de aslında gerçek hikaye GTA 1 serisi ve GTA 2’yle başlıyor. Hadi GTA’dan bahsetmeye başlayalım.

Aksiyon macera oyunları dünyasına bambaşka bir yön veren Rockstar Games’in popüler oyun serisi GTA’nın “gerçek efsanesi Vice City’e” tekrar dönüş yapıyoruz. 2001 yılında oyun dünyasını değiştiren GTA Vice City neden bu kadar önemli bir oyun hiç düşündünüz mü?

Grand Theft Auto: Vice City’i iyi anlayabilmek için öncelikle yapmamız gereken çok önemli bir iş var o da GTA’nın gelişimini gözlemlemek. GTA 3 ne kadar hikayenin başlangıcı gibi görünse de aslında gerçek hikaye GTA 1 serisi ve GTA 2’yle başlıyor. Hadi GTA’dan bahsetmeye başlayalım.

GTA 1 Serisi ve GTA 2’nin Doğuşu

1997 Grand Theft Auto, 1999 yılında ortaya çıkan Grand Theft Auto: London 1969 ve hemen arkasından Grand Theft Auto: London 1961 dünya çapında oldukça ilgi çekmişti. Sprite resimlerin oyuna dönüştürülmesi sonucunda gerçek bir suç oyunu video oyunları sektörüne katıldı. Oyun dönemin birçok oyun inceleme editörü tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Düşünecek olursanız İngiltere’de suç sektörüne giriş yapmış bir video oyunu vardı, araç çalıp insanların üzerine ateş edebiliyordunuz. Arcade oyunlar sektöründe pek alışkın olunmayan bir süreç işliyordu.

Serinin 4.oyunu piyasaya inanılmaz bir giriş yaptı. GTA 2, PC ve konsol ortamına 1999 yılında zıpladı. GTA serisinin giriş oyunlarına istinaden oyun gerçekten dönemine göre oldukça başarılı bir hikaye ve grafiklerle giriş yapmıştı. Oyunda çete savaşları ve suç oldukça yaygınlaşmıştı. Karakterimizle şu anki GTA oyunlarından alışkın olduğumuz telefon kulübelerinden görev alma, şehirde kaos çıkarma, tank bulup SWAT ekibini peşimize takma, araç boyatıp polislerden kaçma ve çetelere katılma şansı yakalıyorduk. TNT ekran kartlarıyla oldukça rahat bir şekilde oynayabildiğimiz GTA 2’nin içinde bize görev vermeye çok istekli biri de vardı. Kill Frenzy yani Claude Speed. Oyun kendi dönemi için inanılmaz satmış ardından günümüzde hala satmaya devam etmekte.

GTA 3 Oyun Dünyasının Yapısını Değiştiriyor

3D oyun dünyasının kapıları sonunda Rockstar Games için açılmıştı. Ekip gerçek resimler ve dönemine göre oldukça başarılı bir 3D modellemeyle gerçekten suç dünyasının kaotik kapılarını aralamıştı. Bu döneme kadar GTA ismini bilmeyenler bile GTA 3’le bu dünyaya adım atmış oldular. GTA suça özendirmek bir yana dursun, bu karanlık dünyanın tüm kötü taraflarını oyunculara net olarak gösteren tek yapımdı. 2001 yılında ortaya çıkan bu oyun gerçekten pek çok açıdan kafaları karıştırmıştı keza 1997 yılından 2001 yılına kadar bir oyun stüdyosu ne kadar büyüyebilir gözler önüne seriliyordu.

Açık dünya konseptine sahip (bugün bildiğimiz anlamda değil), GTA 3’te Claude’la birlikte suç dünyasının ve çetelerin içine adım atıyorduk. Oyunda zıplama vb. fonksiyonlar pek hayal ettiğimiz gibi çalışmıyordu. Ayrıca 2001 yılında benzer konseptli bir oyunu kenarı bırakın, bu denli şehir içi fonksiyonları aktif bir oyun da yoktu. Bilinen tek şey oyunun uzunluğu, hikayesi ve benzersiz mekanikleriyle Liberty City bir defa insanların aklına kazınmıştı.

GTA Vice City piyasaya giriş yapıp tüm tabuları yıkıyor

2002 yılında öncelikle Playstation 2 için çıkış yapan GTA Vice City piyasada bomba gibi patladı. Her yıl bir oyun çıkaran Rockstar Games bu nedenle ilk defa 2 yıl oyun çıkarmaya ara verdi. Bizler Miami sahillerinde muazzam bir plaj keyfi yapacağımızı düşünürken, şehirde Sony Forelli’nin parasını arayan Tommy Vercetti karakteriyle baş başa kaldık. GTA 3’ten harita olarak inanılmaz büyük bir Vice City haritası bizleri karşılıyordu. Oyunda güzel kadınlar, uyuşturucu baronları, silah kaçakçıları ve dahası Haiti görünür hale geldi.

Tommy Vercetti isimli İtalyan karakterimiz Al Pacino’nun başrolünde bulunduğu Scarface’in neredeyse her anını bizlere yaşatıyordu. 80’lerin tüm popüler müzikleri, giyim tarzları, insan yaşamları, tamamı Vice City’de buluşmuştu. Oyunun atmosferi dışında çok önemli bir özelliği vardı “gerçeğe yakın hareket kabiliyetleri.” Oyun dünyası için devrim niteliğinde işler listesine girebilirdi keza Rockstar Games açık dünyada bu kadar çok hareket fonksiyonunu kullanan firma olma özelliğiyle dünya video oyunları tarihinde önemli bir yer edinecekti. Ayrıca 2002 yılında hiçbir oyun firmasının yapmaya cesaret edemediği tarzda illegallik içeren bir oyun yapılmıştı.

Kısaca Vice City’de neler yapmıştık? “Hmmm Nice Bike…”

Vice City’de ilk görevde gördüğümüz motosikleti herhalde hiçbirimiz unutamayız. Tommy’nin dönüp; “Hmmm nice bike” dediği o sahnenin ardından Albay’ın kızıyla tanışıyoruz. Sıcak birkaç sohbetin geçmesiyle beraber oyunda denizin aslında işlevli olduğunu ve tekne vb. araçları yüzdürebileceğimiz vizyonuna sahip oluyoruz. Kah İtalyan mafyasına bulaşıyoruz kah Kolombiya’lılarla aramız bozuluyor. Tetikçilik, kuryelik, gangsterlik yapıp ve daha birçok illegal işe bulaşıyoruz. Oyun günün sonunda “nuttertools” yazmamızla beraber hareket etmeye başlıyor. İlk defa oyunda bir yer satın alıp işletmeye başlıyoruz. Kendi evimizi hatta Malibu Club’ı bile alıyoruz.

Hepimizin asla unutmadığı yegane “Helikopter Görevi” akıllarımızda büyük yer ediyor. Defalarca denememize rağmen geçemiyoruz, geçemiyoruz ve geçemiyoruz. Finalinde Tommy ile Vice City’nin tek sahibi oluyoruz. Oyun hikayesi ve diyaloglarıyla beraber inanılmaz vaktimizi alıyor. Bu arada “Vice City’de yağmur yağarken, sahile arabayı çekip müzik dinlemeyenler var mı?”

Peki Vice City neden efsane oldu?

Öncelikle 80’lere dönüş ve oyunun atmosferi, efsane olmasını sağlayacak en büyük içeriklerden biriydi. Bununla beraber dönem içinde bu denli atmosferik macera oyunu da yoktu. Ancak şunu belirtmek gerekiyor GTA Vice City günümüz gangsterlerinden ziyade gerçek gangsterleri anlatıyordu. Dönem olarak aldığımız nostaljik havanın içinde oyuncuları bugün dahi en çok çeken içerik aslında bu. GTA Vice City oynayan ilk neslin altındaki nesle bu oyunu önermesi sonucunda da oyun daha fazla popüler olma imkanı buldu.

Antika araçların içinde geçirdiğimiz vakitlerden ziyade oyunun kısa zamanda “modlanabilir” olması tüm dünyadaki oyuncuları kazanmasına sebebiyet verdi. GTA Vice City Şahin modunu hatırlamayan yoktur sanırız. Bununla beraber oyunun illegal olarak “multiplayer sunucularının” açılması yine birçok oyuncuyu Vice City oynamaya teşvik etti. Yani şahsen şunu söyleyebilirim ki GTA Vice City multiplayer oyun sunucusunu şu anda GTA 5’e tercih ederim. Düşünün ki 2004 yılında ortaya çıkan GTA San Andreas ilk etapta GTA Vice City popülerliğini kıramadı. Aslında birçok oyuncuya göre hangi oyunun daha efsane olduğu değişir ancak GTA Vice City günümüz oyun dünyasında da çok büyük değişikliklere neden oldu.

İllegal içeriklere sahip bir oyunun, oyuncuları negatif etkilemediği ortaya çıktı. Bu sebeple oyun firmaları Vice City’nin bu deneyinden etkilenerek daha geniş perspektifli oyunlar yapmaya başladılar. Yine açık dünya konseptinde oyuncuların ne kadar uzun vakit geçirdiği ve eğlendiği konusunda oyun firmalarının ciddi kazanımları oldu. RPG oyunlara bile “uzun hikayeli” oyunların daha ilgi çekici olduğu konusunda fikir verdi. Kısacası GTA Vice City gerek oyuncularda bıraktığı kazanımlar gerekse de oyun firmalarına kazandırdığı vizyondan dolayı “EFSANE” olmayı hak etti. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ayrıca incelememizi istediğiniz sıradaki “Efsane Oyun” hangisi olmalı? Lütfen yorumlarda belirtin.