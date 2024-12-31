PlayStation CEO'su, klasik PS oyunlarını yeni nesilde yeniden canlandırabileceklerinin sinyallerini verdi.

30. yılını dolduran PlayStation, ikonik konsolların yanı sıra bu süreçte binlerce efsane oyuna da ev sahipliği yapmıştı. Hâliyle de birçok kişi, bu tarz oyunları yeni konsollarda görmek istiyordu. Bu konuda heyecan yaptıran bir gelişme yaşandı.

Sony Interactive Entertainment CEO’su Hermen Hulst, Famitsu'ya verdiği röportajda klasik oyunları geri getirme gibi hamleleri sürekli değerlendirdiklerini ifade etti. Yani kesin olarak doğrulamasa da yakında bu tarz bir adım atabileceklerini gösterdi.

Eski PlayStation oyunları yeni nesil konsollara gelebilir

Sony aslında sık sık remastered veya remake versiyonlarla karşımıza çıkıyordu. Ancak henüz dokunulmayan birçok seri ve oyun vardı. Bir zamanlar herkesin saatlerini harcadığı bu klasiklerin geri getirilmesi, uzun süreli PlayStation kullanıcılarını sevinçten havaya uçuracaktır.

Tabii ki henüz resmî bir şey olmadığı için hangi serilerin veya oyunların döneceğini bilmiyoruz. Ancak hayranlar, Jak and Daxter’dan Infamous’a, Killzone’dan Slycooper ve Syphon Filter’a kadar birçok farklı ikonik oyunund dönmesini istiyor.

Oyunların nasıl geri geleceği de merak konusu. God of War’da olduğu gibi seriyi yeniden hayatımıza sokacak yepyeni yapımlar olarak çıkmaları çok daha büyük bir ihtimal. Neler olacağını zamanla göreceğiz.