Shuhei Yoshida, 2024'te PlayStation platformunda öne çıkan ve dikkat çeken 11 favori oyununu paylaştı. Indie oyunlar bu yıl öne çıkıyor.

PlayStation'ın efsane isimlerinden biri olan Shuhei Yoshida, 2024 yılındaki favori 11 oyununu açıkladı. Yoshida, bu oyunların 2024 yılında PlayStation platformunda öne çıkan ve dikkat çeken yapımlar olduğunu vurguladı.

2024'ün indie oyunlar için inanılmaz bir yıl olduğundan bahseden Yoshida, bu yıl PlayStation'da yayımlanan en beğendiği 11 oyunu paylaştı. İşte Shuhei Yoshida'nın favori 11 oyunu:

1- Pacific Drive

Pacific Drive, bir hayatta kalma oyunu olarak öne çıkıyor. Fırtınalı ve gizemli bir ormanda, oyuncular tek başlarına bir araba ile yol alıyor. Her yeni gezintiye çıktıklarında, araba tuhaf anormallikler nedeniyle bozuuyor ve güvenli bir şekilde garaja dönmek zorunda kalıyorlar. Aksi takdirde, oyuncular sıfırdan başlamak zorunda. Geziler sırasında toplanan kaynaklarla araç onarılabiliyor ve yükseltilebiliyor. Yoshida ise bu oyun için inanılmaz sürükleyici diyor.

2- Animal Well

Animal Well, piksel-art tarzında bir dünyaya sahip ve sürükleyici bir Metroidvania oyunudur. Gerçeküstü aydınlatma ile harita aydınlatılırken, oyuncular zorlu platform bölümleri ve gizemli bulmacalarla karşılaşıyor. Yoshida ise bu bulmacaları çözüp ilerledikçe elde edilen başarma duygusu oldukça tatmin edici diyor.

3- V Rising

Popüler oyunlardan biri olan V Rising, vampirli bir hayatta kalma oyunu. Artık PlayStation platformunda da mevcut. Oyuncular, zayıflamış bir vampir olarak uyanıyor ve haritayı fethetmek için düşmanların ve hayvanların kanını içerek güçlerini geri kazanmaya çalışıyorlar. Vampirler, güneş ışığına karşı savunmasız oldukları için gündüzleri hayatta kalabilmek için gölgelerde saklanmaları gerekiyor. Yoshida ise bu oyunun heyecan verici atmosferine dikkat çekiyor.

4- SCHiM

SCHiM, oyuncuları yalnızca gölgeler arasında zıplayarak hareket edebilen bir kurbağa benzeri yaratık olarak oyunda keşfe çıkarıyor. Benzersiz renk paleti ve sanatsal tarzıyla dikkat çeken bu oyun, görsel açıdan da etkileyici bir deneyim sunuyor. Yoshida ise bu oyunun nostaljik havasını ve özgünlüğünü vurguluyor.

5- The Plucky Squire

The Plucky Squire, 2D ve 3D dünyalar arasında geçiş yapmayı sağlayan büyüleyici bir aksiyon macerası. Oyuncular, bir anda 2D aksiyon oyununun hikaye kitabı sayfalarından birinde yer alırken, diğer an 3D dünyada yeni bir maceraya atılabiliyor. Oyun, sevimli mekanikleriyle her yaştan oyuncuya keyifli bir deneyim sunuyor. Yoshida, bu oyunun çok eğlenceli olduğunu belirtiyor.

6- Palworld

Palworld, Japonya'dan çıkan bir indie oyun. Sevimli yaratıklarla dolu dünyası, el sanatları ve hayatta kalma mekanikleriyle oyuncuları kendine çekiyor. Pals (arkadaşlar) toplama, üs kurma ve dünyada ilerleme döngüsü neredeyse bağımlılık yapıyor diyebiliriz. Yoshida, bu oyunun sunduğu etkileşimli ve sürükleyici bir yapıya sahip olduğunu paylaştı.

7- Neva

Neva, GRIS'in arkasındaki ekipten çıkan son oyun olarak dikkat çekiyor. Oyuncular, Neva adındaki bir kurt yavrusuyla birlikte, mevsimlerin geçişine tanıklık ettikleri canlı bir dünyada yolculuğa çıkıyor. Hikaye diyalogsuz bir şekilde anlatılırken, oyunun sonu oldukça dokunaklı ve duygusal bir etki bırakıyor diyebiliriz. Yoshida ise bu oyunun derin anlatımı ve görsel tasarımının çok iyi olduğunu özellikle vurguluyor.

8- Fear the Spotlight

Fear the Spotlight'ta iki genç kız, okulda yaşanan paranormal olaylar nedeniyle birbirlerinden ayrılırlar. Tekrar bir araya gelmek için canavardan kaçarken bulmacaları çözmeleri gerekir. Yoshida, bu oyun için eski PlayStation dönemine ait nostaljik bir hava sunduğunu belirtiyor.

9- Slitterhead

Slitterhead, Siren ve Gravity Rush'ın efsanevi yaratıcısı Keiichiro Toyama'nın imzasını taşıyan bir korku oyunu. 90'ların Hong Kong, Kowloon şehrinde bir dizi korkunç cinayet meydana gelir. Oyuncu, bedensiz bir varlık olarak Slitterhead adı verilen, insan beyinleriyle beslenen canavarlara karşı savaşır. Yoshida ise mücadele oyunlarını sevenler için çok iyi bir seçim olduğunu vurguluyor.

10- Nine Sols

Red Candle Games'in, Detention ve Devotion oyunlarının ardından geliştirdiği yeni oyun. Oyun, atmosfer açısından cyberpunk öğeleriyle eski Çin mitolojisi ve Taoizmini harmanlayarak benzersiz bir görsel çekicilik sunuyor. Yoshida da görsel tasarımının çok iyi olduğunu belirtiyor.

11- Balatro

Poker ve roguelike unsurlarını birleştiren Balatro, oyun dünyasında büyük bir hit haline geldi. Tek bir geliştirici tarafından yaratılan bu oyun neredeyse bir bağımlılık sebebi. İlk bakışta alışılmadık bir kombinasyon gibi görünse de, bir kez oynanmaya başlandığında durmak neredeyse imkansız hale geliyor. Aynı zamanda Yoshida'nın favori oyunlarından biri.