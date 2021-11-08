8000 dolarlık yatırımı 5,7 milyar dolara çeviren ve Shiba Inu’yu âdeta dünyaya tanıtan o cüzdan tekrar aktif hale geldi. Cüzdanın aktifleşip transferler yapması ise birçok yatırımcıyı korkuttu.

Çıkışından beri sürekli gündem olmayı başaran ünlü “meme” kripto parası Shiba Inu, kimilerine çok kazandırırken kimilerine ise oldukça fazla para kaybettirdi. Geçtiğimiz hafta Tesla’nın Shiba Inu ile ödeme kabul edeceğini gösteren kodları sizlerle paylaşmıştık.

2020 yılının başlarında yavaş yavaş SHIB token almaya başlayan bir Shiba Inu cüzdanı sahibi, 8000 doları 5,7 milyar dolara çevirmiş ve âdeta ortalıktan kaybolmuştu. Nisan ayından beri beklemede olan soğuk cüzdan nihayet yeniden aktif hale geldi.

19 ayda milyar dolarlar kazandı

Bu Shiba Inu cüzdanı, yaklaşık 19 ayda az miktardaki yatırımını bir servete çevirmeyi başarmış ve Shiba Inu’nun ‘ekmeğine yağ sürmüştü’. Geçtiğimiz günlerde cüzdanı yeniden aktifleşen Shiba milyarderi şimdiye kadar çoktan 2,7 milyar dolar değerindeki yaklaşık 10 trilyon SHIB token’i 4 adet boş cüzdana aktardı bile.

19 aylık bekleyişin ardından multi-milyarder olan kullanıcı hakkında pek çok dedikodu da ortaya atılmıştı. En çok konuşulan dedikodu ise cüzdan sahibinin cüzdana erişemediği iddiasıydı. Fakat son yapılan transferler bu dedikodunun yanlış olduğunu kanıtlamış oldu.

Shiba Inu balinasının cüzdanı yeniden aktifleştiğinde pek çok kullanıcı devasa bir satış beklemeye başladı. Bazı kullanıcılar ise panikleyip ellerindeki tokenleri satmaya başladı. Oluşan bu panik ortamı yüzünden cüzdanın aktifleşmesinden sonra Shiba Inu’nun fiyatı %11 düştü.

Shiba Inu’nun toplam dolaşımdaki arzının %13’ünü kontrol altında tutan bu balinanın tokenleri satıp satmayacağı ise henüz bilinmiyor.