Tesla'nın internet sitesinin kodlarında, Bitcoin ve Shiba Inu'nun alternatif ödeme yöntemi olarak gösterildiği ortaya çıktı. Söz konusu kodlar, SHIB geliştiricileri tarafından da doğrulandı. Ancak Tesla'nın neden böyle bir şey yaptığı henüz bilinmiyor.

WatcherGuru isimli kripto para bilgi paylaşım platformundaki bazı geliştiriciler, Elon Musk'ın otomobil şirketi Tesla ile ilgili dikkat çeken bir detay yakaladı. Şirketin internet sitesindeki herkese açık olmayan kodlara ulaşmayı başaran geliştiriciler, şirketin alternatif ödeme yöntemi olarak Bitcoin ve Shiba Inu'yu eklediklerini gördüler. Bu durum, kripto para dünyası için kritik önem arz ediyor.

Aslına bakacak olursak Tesla, Bitcoin ile ödeme alacağını zaten açıklamış, hatta Bitcoin ile ödeme yapma bölümünü kullanıcılara sunmuştu. Ancak Elon Musk, ardından farklı bir açıklama yapıp Bitcoin'in yeterince çevreci olmadığını ileri sürmüş, bu karardan geri adım atmıştı. Tesla'nın internet sitesindeki kodlar, bu ödeme yönteminin bir kez daha kullanılabilir olacağını düşündürüyor. Ancak bununla ilgili net bir tarih belirtmek mümkün değil.

Dogecoin holder'ı Elon Musk, neden Shiba Inu ile ödeme alacak?

Elon Musk'ın Dogecoin sevdası herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak Musk, Shiba Inu için o kadar da istekli değil. Dogecoin katili olarak bilinen ve tıpkı Dogecoin gibi hiçbir amaca hizmet etmeyen kripto para biriminin Tesla'nın internet sitesindeki kodlarda yer alması, zaten oldukça sert bir ralli yapan Shiba Inu'yu daha da değerli hale getirebilir gibi görünüyor.

SHIB'den açıklama

WatcherGuru'nun paylaştığı kodlar, Shiba Inu için açılan resmi Twitter hesabında da gündeme getirildi. Ekip tarafından yapılan açıklamalarda, kripto para birimini geliştiren yazılımcılardan bir tanesinin bu kodları incelediği ve doğruladığı ifade edildi. Yani böyle bir kod gerçekten de var. Ancak Tesla cephesinden bir açıklama yapılmadan, bu kodun neden yazıldığını anlamak mümkün değil.

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